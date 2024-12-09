Названо найнадійніший кросовер Mercedes 2025 року

2025 Mercedes-Benz GLE. Фото: edmunds.com

Як не прикро, але автомобілі преміумкласу Mercedes зазвичай отримують оцінки за надійність в діапазоні від низьких до середніх, зокрема від відомих агентств JD Power та Consumer Reports. Втім, кросовер 2025 модельного року зміг здолати цю неприємну традицію.

Про це написав Top Speed.

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Найвища надійність

В рейтингу JD Power Mercedes-Benz GLE 2025 року отримав 80 балів зі 100 можливих за його надійність та якість, що зробило його новим кросовером Mercedes з найвищим рейтингом на ринку.

Попри те, що GLE-клас не так високо оцінений, як Porsche Cayenne або Rivian R1T, він значно дешевший. GLE 2025 року стартує від 63 000 доларів, Porsche від 84 700 доларів, а Rivian від 71 700 доларів.

Комплектації та ціни на 2025 Mercedes-Benz

Модель пропонується в семи комплектаціях, кожна з яких відрізняється потужністю двигуна.

GLE 350 — 63 000 доларів.

GLE 350 4Matic — 65 500 доларів.

GLE 450e — 72 250 доларів

GLE 450 4Matic — 72 500 доларів.

GLE 53 — 90 350 доларів.

GLE 580 4Matic — 90 350 доларів.

AMG GLE 63 S — 131 950 доларів.

Можливості комплектацій

Усі моделі 2025 оснащені м’яким гібридом, за винятком 450e. Усі комплектації, крім базової 350, мають стандартний повний привід, а 350 — стандартний задній привід.

Нова система повного приводу 4Matic може автоматично передавати від нуля до 100% крутного моменту двигуна на передню або задню вісь. Багатодискове зчеплення, розташоване в роздавальній коробці, може змінювати розподіл крутного моменту залежно від умов руху. Це чудова функція для подолання несприятливих погодних умов та бездоріжжя.

Раніше експерти назвали найдоступніше авто, яке може розвивати понад 320 км/год. Також писали про найдорожчі моделі Mercedes-Benz в історії бренду.