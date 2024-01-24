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ТОП-10 вживаних автомобілів Mercedes-Benz, які служитимуть вічно

24 січня 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Рейтинг найбільш витривалих моделей Mercedes-Benz за останні 40 років
Серед автомобілів з пробігом Mercedes-Benz вважаються одними з найнадійніших. Фото: ft.com
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Класичні моделі Mercedes-Benz вважаються чудовими вживаними автомобілями через першокласну якість збірки, розкішні інтер'єри та вражаючі функції. Багато з них можуть витримати сотні тисяч кілометрів та служити ледь не вічно.

Рейтинг склали експерти Hot Cars.

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HotCars розглянув моделі Mercedes-Benz 1980-х, 1990-х і 2000-х років, відібравши ті з них, які витримали найбільші відстані. Плюс використані оцінки надійності за версією Kelley Blue Book.

ТОП-10 найбільш надійних класичних Mercedes-Benz

  1. 1980 Mercedes-Benz 300SD: 4,9 бала з 5.
  2. 1986 Mercedes-Benz 300SDL: 4,9/5.
  3. 1992 Mercedes-Benz 190E: 4,8/5.
  4. 2003 Mercedes-Benz E320 CDI: 4,7/5.
  5. 2011 Mercedes-Benz E200 CDI: 4,7/5.
  6. 1989 Mercedes-Benz 300TE: 4,7/5.
  7. 1999 Mercedes-Benz CLK 430: 4,5/5.
  8. 2001 Mercedes-Benz S-Class: 4,5/5.
  9. 2005 Mercedes C2000 Kompressor Sport: 4,4/5.
  10. 1999 Mercedes-Benz ML320: 4,2/5.

1980 Mercedes-Benz 300SD

4,9 бала з 5

Фото: classicautomall.com

Mercedes-Benz W116 300SD був спеціально розроблений для північноамериканського ринку. Модель з 3-літровим турбодизельним рядним 5-циліндровим двигуном потужністю 119 к.с. пропонує вражаючу якість збірки та неймовірну довговічність. Її власники розповідають про понад 400 тис. км пробігу з мінімальними проблемами.

На сайті Classic.com Mercedes-Benz 300SD 1980 року коштує в середньому 27 тис. доларів.

1986 Mercedes-Benz 300SDL

4,9 бала з 5

Фото: classic.com

Модель має рядний 6-циліндровий дизельний двигун з турбонаддувом об'ємом 3 літри й потужністю 148 к.с. Він розвиває швидкість 195 км/год і оснащується 4-ступінчастою автоматичною коробкою передач. За відгуками власників, Mercedes 300SDL 1986 року випуску є надзвичайно надійним автомобілем, деякі екземпляри якого мають пробіг понад 550 тис. км.

На сайту Classic.com, Mercedes-Benz 1986 року коштує в середньому близько 18,5 тис. доларів.

Раніше було представлено новий найшвидший гібридний седан Mercedes-AMG. Також ми розповідали, які вживані Mercedes-Benz вигідно купувати в Німеччині для експлуатації в Україні.

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