Рейтинг самых выносливых моделей Mercedes-Benz за последние 40 лет

ТОП-10 подержанных автомобилей Mercedes-Benz, которые будут служить вечно
Классические модели Mercedes-Benz считаются превосходными подержанными автомобилями из-за первоклассного качества сборки, роскошных интерьеров и впечатляющих функций. Многие могут выдержать сотни тысяч километров и служить чуть ли не вечно.
Рейтинг составили эксперты Hot Cars.
HotCars рассмотрел модели Mercedes-Benz 1980-х, 1990-х и 2000-х годов, отобрав те из них, которые выдержали самые большие расстояния. Плюс использованы оценки надежности по версии Kelley Blue Book.
ТОП-10 самых надежных классических Mercedes-Benz
- 1980 Mercedes-Benz 300SD: 4,9 балла из 5.
- 1986 г. Mercedes-Benz 300SDL: 4,9/5.
- 1992 г. Mercedes-Benz 190E: 4,8/5.
- 2003 г. Mercedes-Benz E320 CDI: 4,7/5.
- 2011 Mercedes-Benz E200 CDI: 4,7/5.
- 1989 г. Mercedes-Benz 300TE: 4,7/5.
- 1999 г. Mercedes-Benz CLK 430: 4,5/5.
- 2001 г. Mercedes-Benz S-Class: 4,5/5.
- 2005 г. Mercedes C2000 Kompressor Sport: 4,4/5.
- 1999 г. Mercedes-Benz ML320: 4,2/5.
1980 Mercedes-Benz 300SD
4,9 балла из 5
Mercedes-Benz W116 300SD специально разработан для североамериканского рынка. Модель с 3-литровым турбодизельным рядным 5-цилиндровым двигателем мощностью 119 л.с. предлагает поразительное качество сборки и невероятную долговечность. Ее владельцы рассказывают о более чем 400 тыс. км пробега с минимальными проблемами.
На сайте Classic.com Mercedes-Benz 300SD 1980 года стоит в среднем 27 тыс. долларов.
1986 Mercedes-Benz 300SDL
4,9 балла из 5
Модель имеет рядный 6-цилиндровый дизельный двигатель с турбонаддувом объемом 3 литра мощностью 148 л.с. Он развивает скорость 195 км/ч и оснащается 4-ступенчатой автоматической коробкой передач. По отзывам владельцев, Mercedes 300SDL 1986 года выпуска является чрезвычайно надежным автомобилем, некоторые экземпляры которого имеют пробег свыше 550 тыс. км.
На сайте Classic.com, Mercedes-Benz 1986 стоит в среднем около 18,5 тыс. долларов.
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