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ТОП-10 подержанных автомобилей Mercedes-Benz, которые будут служить вечно

24 января 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Рейтинг самых выносливых моделей Mercedes-Benz за последние 40 лет
Среди автомобилей с пробегом Mercedes-Benz считаются одними из самых надежных. Фото: ft.com
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Классические модели Mercedes-Benz считаются превосходными подержанными автомобилями из-за первоклассного качества сборки, роскошных интерьеров и впечатляющих функций. Многие могут выдержать сотни тысяч километров и служить чуть ли не вечно.

Рейтинг составили эксперты Hot Cars.

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HotCars рассмотрел модели Mercedes-Benz 1980-х, 1990-х и 2000-х годов, отобрав те из них, которые выдержали самые большие расстояния. Плюс использованы оценки надежности по версии Kelley Blue Book.

ТОП-10 самых надежных классических Mercedes-Benz

  1. 1980 Mercedes-Benz 300SD: 4,9 балла из 5.
  2. 1986 г. Mercedes-Benz 300SDL: 4,9/5.
  3. 1992 г. Mercedes-Benz 190E: 4,8/5.
  4. 2003 г. Mercedes-Benz E320 CDI: 4,7/5.
  5. 2011 Mercedes-Benz E200 CDI: 4,7/5.
  6. 1989 г. Mercedes-Benz 300TE: 4,7/5.
  7. 1999 г. Mercedes-Benz CLK 430: 4,5/5.
  8. 2001 г. Mercedes-Benz S-Class: 4,5/5.
  9. 2005 г. Mercedes C2000 Kompressor Sport: 4,4/5.
  10. 1999 г. Mercedes-Benz ML320: 4,2/5.

1980 Mercedes-Benz 300SD

4,9 балла из 5

Фото: classicautomall.com

Mercedes-Benz W116 300SD специально разработан для североамериканского рынка. Модель с 3-литровым турбодизельным рядным 5-цилиндровым двигателем мощностью 119 л.с. предлагает поразительное качество сборки и невероятную долговечность. Ее владельцы рассказывают о более чем 400 тыс. км пробега с минимальными проблемами.

На сайте Classic.com Mercedes-Benz 300SD 1980 года стоит в среднем 27 тыс. долларов.

1986 Mercedes-Benz 300SDL

4,9 балла из 5

Фото: classic.com

Модель имеет рядный 6-цилиндровый дизельный двигатель с турбонаддувом объемом 3 литра мощностью 148 л.с. Он развивает скорость 195 км/ч и оснащается 4-ступенчатой автоматической коробкой передач. По отзывам владельцев, Mercedes 300SDL 1986 года выпуска является чрезвычайно надежным автомобилем, некоторые экземпляры которого имеют пробег свыше 550 тыс. км.

На сайте Classic.com, Mercedes-Benz 1986 стоит в среднем около 18,5 тыс. долларов.

Ранее был представлен новый самый быстрый гибридный седан Mercedes-AMG. Также мы рассказывали, какие б/у Mercedes-Benz выгодно покупать в Германии для эксплуатации в Украине.

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