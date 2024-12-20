Mercedes надала водіям унікальну можливість дивитися кіно за кермом

Mercedes Drive Pilot. Фото: Mercedes

Компанія Mercedes-Benz отримала офіційний дозвіл на впровадження системи автопілотування Drive Pilot у Німеччині на швидкості до 95 км/год. Тепер водій може спокійно робити свої справи або розважатися, поки машина сама везе його, куди потрібно.

Про це повідомив Auto Swiat.

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Перша затверджена система

Mercedes Drive Pilot — перша система автономного водіння третього рівня, яка була схвалена для використання в Європі (Німеччина) та США (Невада й Каліфорнія).

Система не вимагає від водія дивитися на дорогу, триматися за кермо тощо. А якщо Drive Pilot не впорається, то автомобіль повідомить про це водія та дасть йому 10 секунд на реакцію. Безпечне автономне водіння забезпечують 35 датчиків, зокрема LiDAR, здатний дуже точно визначати положення автомобіля в просторі.

Фото: mbusa.com

Збільшити швидкість

Швидкість 95 км/год без нагляду водія — це величезне досягнення, адже досі Drive Pilot могла працювати лише на 60 км/год.

Але, це лише початок розробки системи п’ятого рівня, яка дає можливість автономного водіння за будь-яких обставин. При цьому в Німеччині до кінця десятиліття планують підвищити максимальну швидкість автономного водіння до 130 км/год, що є найвищим показником дозволеним законом.

Новий Drive Pilot буде доступний у моделях S-класу та EQS на початку 2025 року. Звичайно, він буде доступний й в інших моделях автоконцерну у майбутньому.

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