Зачем Mercedes снимает с производства свою самую дешевую модель

Mercedes A-Class. Фото: topgear.com

Слухи о конце Mercedes A-класса после окончания жизненного цикла действующего поколения циркулировали еще с 2022 года, но официальное подтверждение появилось лишь сейчас. На днях главный технический директор бренда Маркус Шафер заявил, что компания не будет разрабатывать преемника своего единственного хэтчбека, и объяснил, почему.

Об этом сообщил Cars Coops.

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Будущее компактных моделей

"Нам нужны модели, которые работают во всем мире, включая Китай и США. Я знаю, что хэтчбек является любимым стилем кузова в Европе, но это не входило в планы, и нам пришлось сделать трудный выбор. Уменьшение сложности является ключевой задачей для нас. По этой причине перевод компактного семейства с семи до четырех моделей был необходим в этом сегменте", — сказал Маркус Шафер.

Кроме нового CLA, компактная линейка Mercedes теперь будет включать новые поколения кроссоверов GLA и GLB, а также детский кроссовер G-класса.

Конец A-класса

Четыре поколения начального уровня Mercedes были представлены в 1997, 2004, 2012 и 2018 годах. Первые две конкурировали в сегменте супер-мини с высоким кузовом и пропорциями минивэна, тогда как модели третьего и четвертого поколения приняли более привычный стиль кузова хэтчбек с большей площадью.

A-класс был прекращен в США и Канаде после 2022 года, но он продолжает продаваться на других рынках, в том числе в Европе, после обновления в середине жизненного цикла. Предстоящий конец модели также знаменует завершение горячего хэтчбека A45 AMG.

Ранее компания Mercedes-Benz получила официальное разрешение на внедрение системы автопилотирования Drive Pilot в Германии на скорости до 95 км/ч. Также эксперты назвали самый надежный кроссовер Mercedes 2025 года.