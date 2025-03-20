Навіщо Mercedes знімає з виробництва свою найдешевшу модель

Mercedes A-Class. Фото: topgear.com

Чутки про кінець Mercedes A-класу після закінчення життєвого циклу чинного покоління циркулювали ще з 2022 року, але офіційне підтвердження з’явилося лише зараз. Днями головний технічний директор бренду Маркус Шафер заявив, що компанія не буде розробляти наступника свого єдиного хетчбека, і пояснив, чому.

Про це повідомив Cars Coops.

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Майбутнє компактних моделей

"Нам потрібні моделі, які працюють у всьому світі, включаючи Китай та США. Я знаю, що хетчбек є улюбленим стилем кузова в Європі, але це не входило в плани, і нам довелося зробити важкий вибір. Зменшення складності є ключовим завданням для нас. З цієї причини переведення компактного сімейства з семи до чотирьох моделей було необхідним у цьому сегменті", — сказав Маркус Шафер.

Окрім нового CLA, компактна лінійка Mercedes тепер включатиме нові покоління кросоверів GLA та GLB, а також дитячий кросовер G-класу.

Кінець A-класу

Чотири покоління початкового рівня Mercedes були представлені в 1997, 2004, 2012 та 2018 роках. Перші дві конкурували в сегменті суперміні з високим кузовом й пропорціями мінівена, тоді як моделі третього та четвертого покоління прийняли більш звичний стиль кузова хетчбек із більшою площею.

A-клас було припинено в США та Канаді після 2022 року, але він продовжує продаватися на інших ринках, зокрема в Європі, після оновлення в середині життєвого циклу. Майбутній кінець моделі також знаменує завершення гарячого хетчбека A45 AMG.

Раніше компанія Mercedes-Benz отримала офіційний дозвіл на впровадження системи автопілотування Drive Pilot у Німеччині на швидкості до 95 км/год. Також експерти назвали найнадійніший кросовер Mercedes 2025 року.