Чому водії в Європі масово купують вживані запчастини для авто

Механік тримає запчастини для авто. Фото: freepik.com

Зростання цін на оригінальні запчастини змушує водіїв шукати альтернативи. Як показує європейський досвід, вживані елементи автомобіля можуть бути не лише дешевим, але і якісним рішенням для автомобіліста.

Про це написав Interia.

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Вживані запчастини створюють більше конкуренції в галузі, чинять тиск на цінову політику автомобільної промисловості та зрештою можуть призвести до зниження вартості. Навіть Mercedes тепер продає вживані автомобільні елементи через власний Центр вживаних запчастин (GTC).

Сьогодні близько 25 деталей екстер'єру можна відремонтувати за допомогою вживаних запасних частин: двері, передні та задні кришки, дзеркала, фари, задні ліхтарі тощо. Втім, існують деякі обмеження. Вживані деталі, важливі для безпеки, такі як кермові колеса, компоненти осей або колеса, не використовуються.

Звідки беруться запчастини? Німецький ринок переживає бум — багато компаній займаються професійним розбиранням вживаних або пошкоджених автомобілів.

Французький брухт

Багато французів не проти вживаних запчастин, які в середньому приблизно на 300 євро дешевші. В опитуванні Allianz 89% респондентів погодилися б на ремонт з використанням вживаних, але повністю цілих та сертифікованих запасних частин.

У Франції також поширений бізнес з розбирання старих автомобілів. Загалом з 40 000 000 зареєстрованих в країні машин щороку здають на металолом близько 1 200 000, тоді як у Німеччині цей показник становить лише близько 300 000 одиниць з приблизно 50 000 000 зареєстрованих легковиків.

Не лише крадені

У Польщі також деякі компанії офіційно продають вживані запчастини. Наприклад, одна з них має намір імпортувати автозапчастини для Kia та Hyundai з Кореї, де щороку розбирається до 600 000 автомобілів. Такі запчастини можуть бути до трьох разів дешевшими за свої оригінальні аналоги.

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