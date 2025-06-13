Почему водители в Европе массово покупают подержанные запчасти для авто

Механик держит запчасти для авто. Фото: freepik.com

Рост цен на оригинальные запчасти заставляет водителей искать альтернативы. Как показывает европейский опыт, подержанные элементы автомобиля могут быть не только дешевым, но и качественным решением для автомобилиста.

Об этом написал Interia.

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Mercedes не гнушается

Подержанные запчасти создают больше конкуренции в отрасли, оказывают давление на ценовую политику автомобильной промышленности и в конце концов могут привести к снижению стоимости. Даже Mercedes теперь продает подержанные автомобильные элементы через собственный Центр подержанных запчастей (GTC).

Сегодня около 25 деталей экстерьера можно отремонтировать с помощью подержанных запасных частей: двери, передние и задние крышки, зеркала, фары, задние фонари и тому подобное. Впрочем, существуют некоторые ограничения. Подержанные детали, важные для безопасности, такие как рулевые колеса, компоненты осей или колеса, не используются.

Откуда берутся запчасти? Немецкий рынок переживает бум — многие компании занимаются профессиональной разборкой подержанных или поврежденных автомобилей.

Французский лом

Многие французы не против подержанных запчастей, которые в среднем примерно на 300 евро дешевле. В опросе Allianz 89% респондентов согласились бы на ремонт с использованием подержанных, но полностью целых и сертифицированных запасных частей.

Во Франции также распространен бизнес по разборке подержанных автомобилей. Всего из 40 000 000 зарегистрированных в стране машин ежегодно сдают на металлолом около 1 200 000, тогда как в Германии этот показатель составляет лишь около 300 000 единиц из примерно 50 000 000 зарегистрированных легковушек.

Не только ворованные

В Польше также некоторые компании официально продают подержанные запчасти. Например, одна из них намерена импортировать автозапчасти для Kia и Hyundai из Кореи, где ежегодно разбирается до 600 000 автомобилей. Такие запчасти могут быть до трех раз дешевле своих оригинальных аналогов.

Ранее мы писали, какие подержанные автомобили сложнее всего ремонтировать. Также эксперты объяснили, как правильно выбрать тормозные колодки для авто и назвали три признака поддельной детали.