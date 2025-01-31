Чем отличаются оригинальные кузовные запчасти авто от подделки

Как отличить оригинальные кузовные запчасти авто от подделки
Оригинальные кузовные запчасти автомобиля, разработанные и протестированные производителем, гарантируют точное соответствие стандартам качества и безопасности. Они обеспечивают надежную защиту, поддерживают структурную целостность машины и снижают риск проблем, связанных с установкой некачественных или неподходящих деталей.
Об этом написал Autotheme.
Отличить оригинальные кузовные автозапчасти можно по нескольким признакам.
- Упаковка
Всегда поставляются в фирменной упаковке с логотипом автопроизводителя. Упаковка обычно качественная, с четкими надписями и маркировками.
- Маркировка
Оригинальные запчасти имеют выбитую или аккуратно нанесенную маркировку с логотипом производителя и серийным номером детали.
- Качество материалов и исполнения
Детали изготовлены из высококачественных материалов, что видно по их весу и текстуре.
- Геометрия
Детали точно соответствуют геометрии автомобиля, без зазоров и необходимости подгонки.
- Сертификаты и документы
Продавец должен предоставить сертификаты и документы, подтверждающие подлинность деталей.
- Цена
Запчасти обычно дороже неоригинальных, что объясняется их качеством и соответствием стандартам производителя.
- Проверка через дилера
Некоторые автопроизводители предоставляют возможность проверить подлинность запчастей по серийному номеру через официальных дилеров или на сайте.
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