Чем отличаются оригинальные кузовные запчасти авто от подделки

Кузовные детали. Фото: junkmail.co.za

Оригинальные кузовные запчасти автомобиля, разработанные и протестированные производителем, гарантируют точное соответствие стандартам качества и безопасности. Они обеспечивают надежную защиту, поддерживают структурную целостность машины и снижают риск проблем, связанных с установкой некачественных или неподходящих деталей.

Об этом написал Autotheme.

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Отличить оригинальные кузовные автозапчасти можно по нескольким признакам.

Упаковка

Всегда поставляются в фирменной упаковке с логотипом автопроизводителя. Упаковка обычно качественная, с четкими надписями и маркировками.

Маркировка

Оригинальные запчасти имеют выбитую или аккуратно нанесенную маркировку с логотипом производителя и серийным номером детали.

Качество материалов и исполнения

Детали изготовлены из высококачественных материалов, что видно по их весу и текстуре.

Геометрия

Детали точно соответствуют геометрии автомобиля, без зазоров и необходимости подгонки.

Сертификаты и документы

Продавец должен предоставить сертификаты и документы, подтверждающие подлинность деталей.

Цена

Запчасти обычно дороже неоригинальных, что объясняется их качеством и соответствием стандартам производителя.

Проверка через дилера

Некоторые автопроизводители предоставляют возможность проверить подлинность запчастей по серийному номеру через официальных дилеров или на сайте.

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