Три полезные функции в автомобилях, о которых вы не знали

Водитель. Фото: freepik.com

Обычно вне поля зрения многих водителей остаются многие полезные функции автомобиля. Эксперт под ником Chequanxiaoqiao поделился в TikTok советами, как получить максимальную отдачу от вашей машины.

Об этом написал Sante Plus.

Читайте также:

Тайна руля

Благодаря небольшому рычагу под рулевой колонкой можно регулировать руль не только по вертикали, но и по горизонтали, что позволяет создавать опыт вождения, полностью адаптированный к вашим предпочтениям.

Ремни безопасности

Правильная регулировка застежек ремней безопасности в соответствии с вашим ростом часто недооценивают. Этот простой совет играет важную роль в повышении безопасности водителя и переднего пассажира. Правильно отрегулировав ремни, вы обеспечите себе максимальную защиту в случае аварийной ситуации.

Зеркало заднего вида

При езде в темное время суток ослепительный свет фонарей машин сзади может ухудшить видимость. Водители часто забывают, что можно воспользоваться маленькой кнопкой, чтобы активировать антибликовое покрытие на зеркале заднего вида.

Ранее мы писали, как WD-40 может серьезно повредить автомобиль. Также эксперты объяснили, что означают красные индикаторы на панели авто.