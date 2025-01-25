Три корисні функції в автомобілях, про які ви не знали

Водій. Фото: freepik.com

Зазвичай поза увагою багатьох водіїв залишаються багато корисних функцій автомобіля. Експерт під ніком Chequanxiaoqiao поділився у TikTok порадами, як отримати максимальну віддачу від вашої машини.

Про це написав Sante Plus.

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Таємниця керма

Завдяки невеликому важелю під рульовою колонкою можна регулювати кермо не лише по вертикалі, але й по горизонталі, що дозволяє створювати досвід водіння, повністю адаптований до ваших уподобань.

Ремені безпеки

Правильне регулювання застібок ременів безпеки відповідно до вашого зросту часто недооцінюють. Ця проста порада відіграє важливу роль у підвищенні безпеки водія та переднього пасажира. Правильно відрегулювавши ремені, ви забезпечите собі максимальний захист у разі аварійної ситуації.

Дзеркало заднього виду

При їзді в темний час доби сліпуче світло ліхтарів машин позаду може погіршити видимість. Водії часто забувають, що можна скористатися маленькою кнопкою, щоб активувати покриття антивідблиску на дзеркалі заднього виду.

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