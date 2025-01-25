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Три корисні функції в авто, про які водії не здогадуються

25 січня 2025 15:45
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Три корисні функції в автомобілях, про які ви не знали
Водій. Фото: freepik.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Зазвичай поза увагою багатьох водіїв залишаються багато корисних функцій автомобіля. Експерт під ніком Chequanxiaoqiao поділився у TikTok порадами, як отримати максимальну віддачу від вашої машини.

Про це написав Sante Plus.

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Таємниця керма

Завдяки невеликому важелю під рульовою колонкою можна регулювати кермо не лише по вертикалі, але й по горизонталі, що дозволяє створювати досвід водіння, повністю адаптований до ваших уподобань.

Ремені безпеки

Правильне регулювання застібок ременів безпеки відповідно до вашого зросту часто недооцінюють. Ця проста порада відіграє важливу роль у підвищенні безпеки водія та переднього пасажира. Правильно відрегулювавши ремені, ви забезпечите собі максимальний захист у разі аварійної ситуації.

Дзеркало заднього виду

При їзді в темний час доби сліпуче світло ліхтарів машин позаду може погіршити видимість. Водії часто забувають, що можна скористатися маленькою кнопкою, щоб активувати покриття антивідблиску на дзеркалі заднього виду.

Раніше ми писали, як WD-40 може серйозно пошкодити автомобіль. Також експерти пояснили, що означають червоні індикатори на панелі авто.

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15:52 Президент так званого Придністров'я звернувся до ООН — причина

15:28 До +12 °С — синоптик Діденко спрогнозувала погоду на завтра

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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