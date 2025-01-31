Чим відрізняються оригінальні кузовні запчастини авто від підробки

Кузовні деталі. Фото: junkmail.co.za

Оригінальні кузовні запчастини автомобіля, розроблені та протестовані виробником, гарантують точну відповідність стандартам якості та безпеки. Вони забезпечують надійний захист, підтримують структурну цілісність машини та знижують ризик проблем, пов'язаних із встановленням неякісних або невідповідних деталей.

Про це написав Autotheme.

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Упаковка

Завжди постачаються у фірмовому впакуванні з логотипом автовиробника. Упаковка зазвичай якісна, з чіткими написами та маркуваннями.

Маркування

Оригінальні запчастини мають вибите або акуратно нанесене маркування з логотипом виробника та серійним номером деталі.

Якість матеріалів та виконання

Деталі виготовлені з високоякісних матеріалів, що видно за їхньою вагою та текстурою.

Геометрія

Деталі точно відповідають геометрії автомобіля, без зазорів та необхідності припасування.

Сертифікати та документи

Продавець повинен надати сертифікати та документи, що підтверджують справжність деталей.

Ціна

Запчастини зазвичай дорожчі за неоригінальні, що пояснюється їхньою якістю та відповідністю стандартам виробника.

Перевірка через дилера

Деякі автовиробники надають можливість перевірити справжність запчастин за серійним номером через офіційних дилерів або на сайті.

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