Три признака некачественных тормозных колодок — как не купить поддельные детали для авто

Как правильно выбрать тормозные колодки для авто — три признака поддельной детали
Сегодня в магазинах и на онлайн площадках предлагают широкий выбор запчастей для автомобиля. Но кроме оригинальных качественных деталей на рынке представлены фальсификаты, которые будут служить плохо, недолго и могут испортить тормозную систему вашей машины.
Как ни попасть на некачественные детали написал Dexpens.
1. Цена
Хороший товар не стоит слишком дешево. Если тормозные колодки продают по цене вдвое дешевле средней на рынке, то это может свидетельствовать о фальсифицированном товаре и его низком качестве. Очень дешевые колодки быстро изнашиваются, параллельно изнашивая тормозной диск.
2. Упаковка
Нормальные колодки упаковывают в хорошие картонные коробки с фирменной символикой производителя и часто с голограммой, чтобы защититься от подделок. Некачественные детали могут продаваться прямо в прозрачных полиэтиленовых пакетах.
3. Внешний вид
Плохая штамповка и окраска деталей сразу выдают подделку. Самая фрикционная накладка должна быть плотной и ровной, без сколов и трещин. Колодки должны быть ровными, иначе они будут плохо прилегать и быстрее изнашиваться.
Ранее мы писали, как остановить автомобиль, когда внезапно отказали тормоза. Также эксперты рассказали, что делать, когда в автомобиле заклинил ручной тормоз.
Читайте Новини.LIVE!