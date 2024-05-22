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Как правильно выбрать тормозные колодки для авто — три признака поддельной детали

22 мая 2024 19:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Три признака некачественных тормозных колодок — как не купить поддельные детали для авто
Замена тормозной колодки. Фото: autozone.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Сегодня в магазинах и на онлайн площадках предлагают широкий выбор запчастей для автомобиля. Но кроме оригинальных качественных деталей на рынке представлены фальсификаты, которые будут служить плохо, недолго и могут испортить тормозную систему вашей машины.

Как ни попасть на некачественные детали написал Dexpens.

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1. Цена

Хороший товар не стоит слишком дешево. Если тормозные колодки продают по цене вдвое дешевле средней на рынке, то это может свидетельствовать о фальсифицированном товаре и его низком качестве. Очень дешевые колодки быстро изнашиваются, параллельно изнашивая тормозной диск.

 

Как правильно выбрать тормозные колодки для авто - три признака поддельной детали - фото 1
Фото: sunautoservice.com

2. Упаковка

Нормальные колодки упаковывают в хорошие картонные коробки с фирменной символикой производителя и часто с голограммой, чтобы защититься от подделок. Некачественные детали могут продаваться прямо в прозрачных полиэтиленовых пакетах.

3. Внешний вид

Плохая штамповка и окраска деталей сразу выдают подделку. Самая фрикционная накладка должна быть плотной и ровной, без сколов и трещин. Колодки должны быть ровными, иначе они будут плохо прилегать и быстрее изнашиваться.

Ранее мы писали, как остановить автомобиль, когда внезапно отказали тормоза. Также эксперты рассказали, что делать, когда в автомобиле заклинил ручной тормоз.

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