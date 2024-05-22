Три признака некачественных тормозных колодок — как не купить поддельные детали для авто

Замена тормозной колодки. Фото: autozone.com

Сегодня в магазинах и на онлайн площадках предлагают широкий выбор запчастей для автомобиля. Но кроме оригинальных качественных деталей на рынке представлены фальсификаты, которые будут служить плохо, недолго и могут испортить тормозную систему вашей машины.

Как ни попасть на некачественные детали написал Dexpens.

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1. Цена

Хороший товар не стоит слишком дешево. Если тормозные колодки продают по цене вдвое дешевле средней на рынке, то это может свидетельствовать о фальсифицированном товаре и его низком качестве. Очень дешевые колодки быстро изнашиваются, параллельно изнашивая тормозной диск.

Фото: sunautoservice.com

2. Упаковка

Нормальные колодки упаковывают в хорошие картонные коробки с фирменной символикой производителя и часто с голограммой, чтобы защититься от подделок. Некачественные детали могут продаваться прямо в прозрачных полиэтиленовых пакетах.

3. Внешний вид

Плохая штамповка и окраска деталей сразу выдают подделку. Самая фрикционная накладка должна быть плотной и ровной, без сколов и трещин. Колодки должны быть ровными, иначе они будут плохо прилегать и быстрее изнашиваться.

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