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Як правильно вибрати гальмівні колодки для авто — три ознаки підробленої деталі

22 травня 2024 19:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Три ознаки неякісних гальмівних колодок — як не купити підроблені деталі для авто
Заміна гальмівної колодки. Фото: autozone.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Сьогодні в магазинах та на онлайн майданчиках пропонують широкий вибір запчастин для автомобіля. Але окрім оригінальних якісних деталей, на ринку представлені фальсифікати, які служитимуть погано, недовго та можуть зіпсувати гальмівну систему вашої машини.

Як не потрапити на неякісні деталі написав Dexpens.

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1. Ціна

Гарний товар не коштує надто дешево. Якщо гальмівні колодки продають за ціною вдвічі дешевшою за середню на ринку, то це може свідчити про фальсифікований товар та його низьку якість. Дуже дешеві колодки швидко зношуються, паралельно зношуючи гальмівний диск.

 

Як правильно вибрати гальмівні колодки для авто — три ознаки підробленої деталі - фото 1
Фото: sunautoservice.com

2. Пакування

Нормальні колодки пакують в гарні картонні коробки з фірмовою символікою виробника та часто з голограмою, щоб захиститися від підробок. Неякісні деталі можуть продаватися просто в прозорих поліетиленових пакетах.

3. Зовнішній вигляд

Погане штампування та окрас деталей одразу видають підробку. Сама фрикційна накладка має бути щільною та рівною, без сколів та тріщин. Колодки мають бути рівними, інакше вони погано прилягатимуть та швидше зношуватимуться.

Раніше ми писали, як зупинити автомобіль, коли раптово відмовили гальма. Також експерти розповіли, що робити, коли в автомобілі заклинило ручне гальмо.

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