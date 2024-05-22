Три ознаки неякісних гальмівних колодок — як не купити підроблені деталі для авто

Заміна гальмівної колодки. Фото: autozone.com

Сьогодні в магазинах та на онлайн майданчиках пропонують широкий вибір запчастин для автомобіля. Але окрім оригінальних якісних деталей, на ринку представлені фальсифікати, які служитимуть погано, недовго та можуть зіпсувати гальмівну систему вашої машини.

Як не потрапити на неякісні деталі написав Dexpens.

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1. Ціна

Гарний товар не коштує надто дешево. Якщо гальмівні колодки продають за ціною вдвічі дешевшою за середню на ринку, то це може свідчити про фальсифікований товар та його низьку якість. Дуже дешеві колодки швидко зношуються, паралельно зношуючи гальмівний диск.

Фото: sunautoservice.com

2. Пакування

Нормальні колодки пакують в гарні картонні коробки з фірмовою символікою виробника та часто з голограмою, щоб захиститися від підробок. Неякісні деталі можуть продаватися просто в прозорих поліетиленових пакетах.

3. Зовнішній вигляд

Погане штампування та окрас деталей одразу видають підробку. Сама фрикційна накладка має бути щільною та рівною, без сколів та тріщин. Колодки мають бути рівними, інакше вони погано прилягатимуть та швидше зношуватимуться.

Раніше ми писали, як зупинити автомобіль, коли раптово відмовили гальма. Також експерти розповіли, що робити, коли в автомобілі заклинило ручне гальмо.