108 лет BMW — 10 малоизвестных фактов о баварской компании

Автомобили BMW. Фото: www.dicklovett.co.uk

Владеть BMW в Украине — это отдельный вид автомобильного искусства. В этот день, 20 июля, ровно 108 лет назад была зарегистрирована торговая марка Bayerisch Motoren Werke AG (BMW), которую образовали два авиамоторных предприятия.

Как и большинство автогигантов современности, компания BMW в начале вообще не занималось производством автомобилей. Вот 10 малоизвестных фактов о BMW.

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Изменения после I мировой войны

После завершения Первой мировой войны, Версальский договор запретил Германии производство авиационных двигателей. Это заставило BMW, которая тогда как раз была производителем авиамоторов, полностью переориентироваться. Компания начала производить тормоза для поездов, а впоследствии и мотоциклетные двигатели, что позволило ей выжить и заложить основу для будущего успеха.

Первый автомобиль BMW

Первый автомобиль, выпущенный под маркой BMW в 1928 году, был не собственной разработкой, а лицензионной копией британского автомобиля Austin 7. Это авто под названием Dixi 3/15, помогло BMW выйти на авторынок, прежде чем компания начала создавать собственные уникальные модели.

BMW выпускала посуду

В период после Второй мировой войны, когда немецкая экономика была разрушена, BMW вынуждена была искать нестандартные пути выживания. Некоторое время компания производила посуду и кухонные принадлежности, чтобы поддерживать производственные мощности и обеспечивать рабочие места.

Эксперименты с водородом

BMW была одной из первых автомобильных компаний, которая активно исследовала альтернативные источники топлива. Еще в 1979 году, в сотрудничестве с Немецким аэрокосмическим исследовательским центром, BMW разработала свой первый экспериментальный автомобиль на водородном топливе, основанный на модели BMW 520/4.

"Отец" спортивного BMW работал в Ford

Известный в прошлом автогонщик Йохен Неерпаш, который считается основателем BMW M GmbH (спортивного подразделения), до прихода в баварскую компанию работал в Ford. Он был одним из ключевых лиц, кто сформировал спортивную идеологию и успех BMW M.

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Происхождение логотипа

Инфографика: avtobusorenda.com.ua

Хотя распространенная легенда связывает логотип BMW с вращающимся пропеллером самолета, что отсылает к авиационному прошлому компании, настоящее его происхождение теснее связано с Баварией. Бело-синие сегменты символизируют цвета баварского флага, подчеркивая региональные корни бренда. Эта связь важнее авиационной метафоры.

Чем владеет BMW

Помимо своих основных брендов BMW Motorrad (мотоциклы), Mini и Rolls-Royce, компания BMW Group также имеет в своем портфеле такие подразделения, как BMW i (электромобили) и BMW Alpina (высокопроизводительные автомобили, разработанные совместно с Alpina).

Самый дорогой стенд

На Франкфуртском автосалоне 1999 года BMW создала один из самых дорогих выставочных стендов в истории. Он был построен в виде трехмерной модели двигателя и содержал сложные интерактивные элементы, что подчеркивало инженерное мастерство компании. Стоимость стенда осталась коммерческой тайной, но учитывая размах сооружения, эксперты оценили стенд в десятки миллионов евро.

Система ABS

В 1970-х годах BMW была пионером во внедрении антиблокировочной системы тормозов (ABS) в серийное производство. В 1978 году модель BMW 7-й серии стала одним из первых автомобилей в мире, который предлагался с ABS в качестве опции, что значительно повысило безопасность вождения.

Product Placement

BMW была одной из первых автомобильных компаний, которая создала специальный отдел, занимающийся product placement в кино и телевидении. Это позволило автомобилям BMW регулярно появляться в известных фильмах, таких как серия о Джеймсе Бонде, что способствовало формированию имиджа бренда как премиального и спортивного.

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