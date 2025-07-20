108 років BMW — 10 маловідомих фактів про баварську компанію

Автомобілі BMW. Фото: www.dicklovett.co.uk

Володіти BMW в Україні — це окремий вид автомобільного мистецтва. Цього дня, 20 липня, рівно 108 років назад була зареєстрована торгова марка Bayerisch Motoren Werke AG (BMW), яку утворили два авіамоторних підприємства.

Як і більшість автогігантів сучасності, компанія BMW на початку взагалі не займалося виробництвом автомобілів. Ось 10 маловідомих фактів про BMW.

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Зміни після Першої світової війни

Після завершення Першої світової війни Версальський договір заборонив Німеччині виробництво авіаційних двигунів. Це змусило BMW, яка тоді якраз була виробником авіамоторів, повністю переорієнтуватися. Компанія почала виробляти гальма для поїздів, а згодом й мотоциклетні двигуни, що дозволило їй вижити та закласти основу для майбутнього успіху.

Перший автомобіль BMW

Перший автомобіль, випущений під маркою BMW у 1928 році, був не власною розробкою, а ліцензійною копією британського автомобіля Austin 7. Це авто під назвою Dixi 3/15, допомогло BMW вийти на авторинок, перш ніж компанія почала створювати власні унікальні моделі.

BMW випускала посуд

У період після Другої світової війни, коли німецька економіка була зруйнована, BMW змушена була шукати нестандартні шляхи виживання. Деякий час компанія виробляла посуд та кухонне приладдя, щоб підтримувати виробничі потужності та забезпечувати робочі місця.

Експерименти з воднем

BMW була однією з перших автомобільних компаній, яка активно досліджувала альтернативні джерела пального. Ще у 1979 році у співпраці з Німецьким аерокосмічним дослідницьким центром BMW розробила свій перший експериментальний автомобіль на водневому пальному, базований на моделі BMW 520/4.

"Батько" спортивного BMW працював у Ford

Відомий у минулому автоперегонник Йохен Неерпаш, який вважається засновником BMW M GmbH (спортивного підрозділу), до приходу в баварську компанію працював у Ford. Він був одним з ключових осіб, хто сформував спортивну ідеологію та успіх BMW M.

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Походження логотипа

Інфографіка: avtobusorenda.com.ua

Хоча поширена легенда пов'язує логотип BMW з обертовим пропелером літака, що відсилає до авіаційного минулого компанії, справжнє його походження тісніше пов'язане з Баварією. Біло-сині сегменти символізують кольори баварського прапора, підкреслюючи регіональне коріння бренду. Цей зв'язок є важливішим за авіаційну метафору.

Чим володіє BMW

Крім своїх основних брендів BMW Motorrad (мотоцикли), Mini та Rolls-Royce, компанія BMW Group також має у своєму портфелі такі підрозділи, як BMW i (електромобілі) та BMW Alpina (високопродуктивні автомобілі, розроблені спільно з Alpina).

Найдорожчий стенд

На Франкфуртському автосалоні 1999 року BMW створила один з найдорожчих виставкових стендів в історії. Він був побудований у вигляді тривимірної моделі двигуна та містив складні інтерактивні елементи, що підкреслювало інженерну майстерність компанії. Вартість стенда залишилася комерційною таємницею, але з огляду на розмах споруди, експерти оцінили стенд в десятки мільйонів євро.

Система ABS

У 1970-х роках BMW була піонером у впровадженні антиблокувальної системи гальм (ABS) у серійне виробництво. У 1978 році модель BMW 7-ї серії стала одним з перших автомобілів у світі, який пропонувався з ABS як опцією, що значно підвищило безпеку водіння.

Product Placement

BMW була однією з перших автомобільних компаній, яка створила спеціальний відділ, що займається product placement у кіно та телебаченні. Це дозволило автомобілям BMW регулярно з'являтися у відомих фільмах, таких як серія про Джеймса Бонда, що сприяло формуванню іміджу бренду як преміального та спортивного.

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