Renault выпустила очень дешевый компактный кроссовер

Компания Renault представила обновленную версию популярного субкомпактного кроссовера Kiger. Автомобиль, который впервые увидел свет в Индии в 2021 году, получил свежие визуальные изменения, сохранив при этом свое главное преимущество — чрезвычайно низкую стартовую цену от 7200 долларов.

Дизайн и оснащение

Обновленный Renault Kiger отличается от предшественника переосмысленным дизайном передней части. Решетка радиатора теперь расположена ниже, на бампере, а воздухозаборник стал массивнее, что придает автомобилю более динамичный вид. Оптика получила трехэтажную конфигурацию, дополненную противотуманными фарами.

В салоне существенных изменений не произошло. Центральное место на передней панели занимает 8-дюймовый экран мультимедийной системы. Тем не менее Renault значительно улучшила оснащение, особенно в базовой комплектации.

Безопасность и комфорт

Стартовая версия теперь включает шесть подушек безопасности, систему помощи при старте на подъеме и задние парктроники. В более дорогих комплектациях добавлен ряд современных опций, которые редко встречаются в этом ценовом сегменте:

камеры кругового обзора;

аудиосистема Arkamys;

отсек для беспроводной зарядки;

вентиляция передних сидений.

Технические характеристики

Под капотом кроссовера без изменений предлагаются два варианта 1-литровых двигателей:

атмосферный мотор 72 л.с.

турбированный агрегат 100 л.с.

Оба двигателя могут работать в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Для турбированной версии также доступен вариатор CVT. Привод по-прежнему остается исключительно передним.