Renault выпустила очень дешевый компактный кроссовер

Renault представила очень дешевый компактный кроссовер
Компания Renault представила обновленную версию популярного субкомпактного кроссовера Kiger. Автомобиль, который впервые увидел свет в Индии в 2021 году, получил свежие визуальные изменения, сохранив при этом свое главное преимущество — чрезвычайно низкую стартовую цену от 7200 долларов.
Дизайн и оснащение
Обновленный Renault Kiger отличается от предшественника переосмысленным дизайном передней части. Решетка радиатора теперь расположена ниже, на бампере, а воздухозаборник стал массивнее, что придает автомобилю более динамичный вид. Оптика получила трехэтажную конфигурацию, дополненную противотуманными фарами.
В салоне существенных изменений не произошло. Центральное место на передней панели занимает 8-дюймовый экран мультимедийной системы. Тем не менее Renault значительно улучшила оснащение, особенно в базовой комплектации.
Безопасность и комфорт
Стартовая версия теперь включает шесть подушек безопасности, систему помощи при старте на подъеме и задние парктроники. В более дорогих комплектациях добавлен ряд современных опций, которые редко встречаются в этом ценовом сегменте:
- камеры кругового обзора;
- аудиосистема Arkamys;
- отсек для беспроводной зарядки;
- вентиляция передних сидений.
Технические характеристики
Под капотом кроссовера без изменений предлагаются два варианта 1-литровых двигателей:
- атмосферный мотор 72 л.с.
- турбированный агрегат 100 л.с.
Оба двигателя могут работать в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Для турбированной версии также доступен вариатор CVT. Привод по-прежнему остается исключительно передним.
