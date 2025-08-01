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Главная Авто Самые дешевые новые не китайские авто в Украине в 2025 году

Самые дешевые новые не китайские авто в Украине в 2025 году

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2025 15:20
Какие новые дешевые не китайские авто продают в Украине в 2025 году
Один из самых дешевых новых кроссоверов Opel Crossland. Фото: gocar.gr

Подобрать доступное новое авто в Украине не так просто, особенно если бюджет ограничен 20 000 долларов, а китайские бренды не рассматриваются как вариант. Впрочем, даже с такими критериями можно найти немало интересных предложений от европейских и других азиатских производителей, которые можно приобрести в официальных дилерских салонах за вполне адекватную цену.

Об этом написал AUTO.RIA.

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Что предлагают салоны

Автомобили не всегда будут самыми свежими моделями, не будут отличаться сверхсовременными технологиями или революционным дизайном. Однако они имеют ряд неоспоримых преимуществ: это новые машины с официальной гарантией от производителя и они выпущены в Европе, Южной Корее и Японии.

На украинском рынке представлено 12 таких моделей, среди которых можно найти как маленькие городские хэтчбеки, так и компактные седаны, многофункциональные минивэны и даже небольшие кроссоверы.

Если отбросить предубеждения и желание получить максимальный размер за минимальную цену, именно эти машины могут стать оптимальным выбором для тех, кто ищет новый автомобиль без чрезмерных претензий, но с адекватной стоимостью.

Каждое из этих авто предлагает свои уникальные преимущества: экономичность, надежность или вместительный салон. Все они являются официальными предложениями от проверенных брендов, которые давно присутствуют на украинском рынке и имеют развитую сеть сервисных центров. Это неплохие варианты для тех, кто ищет надежный новый автомобиль для ежедневного использования без лишних затрат.

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ТОП-12 самых дешевых новых авто не из Китая

  1. Fiat Panda (хэтчбек): от 620 000 грн
  2. Citroen C-Elysee (седан): от 653 100 грн
  3. Hyundai i10 (хэтчбек): от 669 300 грн
  4. Renault Taliant (седан): от 688 000 грн
  5. Fiat 500 (ситикар): от 719 000 грн
  6. Skoda Fabia (хэтчбек): от 732 000 грн
  7. Citroen C3 (хэтчбек): от 751 500 грн
  8. Suzuki Swift (хэтчбек): от 764 000 грн
  9. SEAT Ibiza (хэтчбек): от 775 000 грн
  10. Fiat Fiorino Combi (микровэн): от 805 500 грн
  11. Renault Kardian (кроссовер): от 820 700 грн
  12. Opel Crossland (кроссовер): от 828 400 грн

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Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
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