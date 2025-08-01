Какие новые дешевые не китайские авто продают в Украине в 2025 году

Самые дешевые новые не китайские авто в Украине в 2025 году
Подобрать доступное новое авто в Украине не так просто, особенно если бюджет ограничен 20 000 долларов, а китайские бренды не рассматриваются как вариант. Впрочем, даже с такими критериями можно найти немало интересных предложений от европейских и других азиатских производителей, которые можно приобрести в официальных дилерских салонах за вполне адекватную цену.
Об этом написал AUTO.RIA.
Что предлагают салоны
Автомобили не всегда будут самыми свежими моделями, не будут отличаться сверхсовременными технологиями или революционным дизайном. Однако они имеют ряд неоспоримых преимуществ: это новые машины с официальной гарантией от производителя и они выпущены в Европе, Южной Корее и Японии.
На украинском рынке представлено 12 таких моделей, среди которых можно найти как маленькие городские хэтчбеки, так и компактные седаны, многофункциональные минивэны и даже небольшие кроссоверы.
Если отбросить предубеждения и желание получить максимальный размер за минимальную цену, именно эти машины могут стать оптимальным выбором для тех, кто ищет новый автомобиль без чрезмерных претензий, но с адекватной стоимостью.
Каждое из этих авто предлагает свои уникальные преимущества: экономичность, надежность или вместительный салон. Все они являются официальными предложениями от проверенных брендов, которые давно присутствуют на украинском рынке и имеют развитую сеть сервисных центров. Это неплохие варианты для тех, кто ищет надежный новый автомобиль для ежедневного использования без лишних затрат.
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ТОП-12 самых дешевых новых авто не из Китая
- Fiat Panda (хэтчбек): от 620 000 грн
- Citroen C-Elysee (седан): от 653 100 грн
- Hyundai i10 (хэтчбек): от 669 300 грн
- Renault Taliant (седан): от 688 000 грн
- Fiat 500 (ситикар): от 719 000 грн
- Skoda Fabia (хэтчбек): от 732 000 грн
- Citroen C3 (хэтчбек): от 751 500 грн
- Suzuki Swift (хэтчбек): от 764 000 грн
- SEAT Ibiza (хэтчбек): от 775 000 грн
- Fiat Fiorino Combi (микровэн): от 805 500 грн
- Renault Kardian (кроссовер): от 820 700 грн
- Opel Crossland (кроссовер): от 828 400 грн
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