Які нові найдешевші не китайські авто продають в Україні у 2025 році

Один з найдешевших нових кросоверів Opel Crossland. Фото: gocar.gr

Підібрати доступне нове авто в Україні не так просто, особливо якщо бюджет обмежений 20 000 доларів, а китайські бренди не розглядаються як варіант. Втім, навіть з такими критеріями можна знайти чимало цікавих пропозицій від європейських та інших азійських виробників, які можна придбати в офіційних дилерських салонах за цілком адекватну ціну.

Про це написав AUTO.RIA.

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Що пропонують салони

Автомобілі не завжди будуть найсвіжішими моделями, не відрізнятимуться надсучасними технологіями чи революційним дизайном. Проте вони мають низку беззаперечних переваг: це нові машини з офіційною гарантією від виробника й вони випущені в Європі, Південній Кореї та Японії.

На українському ринку представлено 12 таких моделей, серед яких можна знайти як маленькі міські хетчбеки, так і компактні седани, багатофункціональні мінівени й навіть невеликі кросовери.

Якщо відкинути упередження та бажання отримати максимальний розмір за мінімальну ціну, саме ці машини можуть стати оптимальним вибором для тих, хто шукає новий автомобіль без надмірних претензій, але з адекватною вартістю.

Кожне з цих авто пропонує свої унікальні переваги: економічність, надійність або місткий салон. Усі вони є офіційними пропозиціями від перевірених брендів, які давно присутні на українському ринку та мають розвинену мережу сервісних центрів. Це непогані варіанти для тих, хто шукає надійний новий автомобіль для щоденного використання без зайвих витрат.

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ТОП-12 найдешевших нових авто не з Китаю

Fiat Panda (хетчбек): від 620 000 грн Citroen C-Elysee (седан): від 653 100 грн Hyundai i10 (хетчбек): від 669 300 грн Renault Taliant (седан): від 688 000 грн Fiat 500 (сітікар): від 719 000 грн Skoda Fabia (хетчбек): від 732 000 грн Citroen C3 (хетчбек): від 751 500 грн Suzuki Swift (хетчбек): від 764 000 грн SEAT Ibiza (хетчбек): від 775 000 грн Fiat Fiorino Combi (мікровен): від 805 500 грн Renault Kardian (кросовер): від 820 700 грн Opel Crossland (кросовер): від 828 400 грн

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