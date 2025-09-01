Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Renault представила дуже дешевий компактний кросовер

Renault представила дуже дешевий компактний кросовер

Ua ru
Дата публікації: 1 вересня 2025 17:30
Renault випустила дуже дешевий компактний кросовер
Renault Kiger Фото: media.renault.com

Компанія Renault презентувала оновлену версію популярного субкомпактного кросовера Kiger. Автомобіль, який вперше побачив світ в Індії у 2021 році, отримав свіжі візуальні зміни, зберігши при цьому свою головну перевагу — надзвичайно низьку стартову ціну від 7200 доларів.

Про це повідомила "Україна за кермом".

Реклама
Читайте також:

Дизайн та оснащення

Оновлений Renault Kiger відрізняється від попередника переосмисленим дизайном передньої частини. Решітка радіатора тепер розташована нижче, на бампері, а повітрозабірник став масивнішим, що надає автомобілю динамічнішого вигляду. Оптика отримала триповерхову конфігурацію, доповнену протитуманними фарами.

У салоні суттєвих змін не відбулося. Центральне місце на передній панелі займає 8-дюймовий екран мультимедійної системи. Проте, Renault значно покращила оснащення, особливо в базовій комплектації.

Також читайте:

Найдешевші нові не китайські авто в Україні у 2025 році

Які вживані французькі кросовери краще не купувати

Renault готує електричну версію популярного в Україні кросовера

Безпека та комфорт

Стартова версія тепер включає шість подушок безпеки, систему допомоги при старті на підйомі та задні парктроніки. У дорожчих комплектаціях додано ряд сучасних опцій, які рідко зустрічаються в цьому ціновому сегменті:

  • камери кругового огляду;
  • аудіосистема Arkamys;
  • відсік для бездротової зарядки;
  • вентиляція передніх сидінь.

Технічні характеристики

Під капотом кросовера без змін пропонуються два варіанти 1-літрових двигунів:

  • атмосферний мотор 72 к.с.
  • турбований агрегат 100 к.с.

Обидва двигуни можуть працювати в парі з 5-ступеневою механічною коробкою передач. Для турбованої версії також доступний варіатор CVT. Привід, як і раніше, залишається виключно переднім.

авто ціни автомобіль Renault продаж авто характеристики
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації