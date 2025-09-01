Renault випустила дуже дешевий компактний кросовер

Renault Kiger Фото: media.renault.com

Компанія Renault презентувала оновлену версію популярного субкомпактного кросовера Kiger. Автомобіль, який вперше побачив світ в Індії у 2021 році, отримав свіжі візуальні зміни, зберігши при цьому свою головну перевагу — надзвичайно низьку стартову ціну від 7200 доларів.

Дизайн та оснащення

Оновлений Renault Kiger відрізняється від попередника переосмисленим дизайном передньої частини. Решітка радіатора тепер розташована нижче, на бампері, а повітрозабірник став масивнішим, що надає автомобілю динамічнішого вигляду. Оптика отримала триповерхову конфігурацію, доповнену протитуманними фарами.

У салоні суттєвих змін не відбулося. Центральне місце на передній панелі займає 8-дюймовий екран мультимедійної системи. Проте, Renault значно покращила оснащення, особливо в базовій комплектації.

Безпека та комфорт

Стартова версія тепер включає шість подушок безпеки, систему допомоги при старті на підйомі та задні парктроніки. У дорожчих комплектаціях додано ряд сучасних опцій, які рідко зустрічаються в цьому ціновому сегменті:

камери кругового огляду;

аудіосистема Arkamys;

відсік для бездротової зарядки;

вентиляція передніх сидінь.

Технічні характеристики

Під капотом кросовера без змін пропонуються два варіанти 1-літрових двигунів:

атмосферний мотор 72 к.с.

турбований агрегат 100 к.с.

Обидва двигуни можуть працювати в парі з 5-ступеневою механічною коробкою передач. Для турбованої версії також доступний варіатор CVT. Привід, як і раніше, залишається виключно переднім.