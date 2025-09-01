Renault випустила дуже дешевий компактний кросовер

Renault представила дуже дешевий компактний кросовер
Компанія Renault презентувала оновлену версію популярного субкомпактного кросовера Kiger. Автомобіль, який вперше побачив світ в Індії у 2021 році, отримав свіжі візуальні зміни, зберігши при цьому свою головну перевагу — надзвичайно низьку стартову ціну від 7200 доларів.
Дизайн та оснащення
Оновлений Renault Kiger відрізняється від попередника переосмисленим дизайном передньої частини. Решітка радіатора тепер розташована нижче, на бампері, а повітрозабірник став масивнішим, що надає автомобілю динамічнішого вигляду. Оптика отримала триповерхову конфігурацію, доповнену протитуманними фарами.
У салоні суттєвих змін не відбулося. Центральне місце на передній панелі займає 8-дюймовий екран мультимедійної системи. Проте, Renault значно покращила оснащення, особливо в базовій комплектації.
Безпека та комфорт
Стартова версія тепер включає шість подушок безпеки, систему допомоги при старті на підйомі та задні парктроніки. У дорожчих комплектаціях додано ряд сучасних опцій, які рідко зустрічаються в цьому ціновому сегменті:
- камери кругового огляду;
- аудіосистема Arkamys;
- відсік для бездротової зарядки;
- вентиляція передніх сидінь.
Технічні характеристики
Під капотом кросовера без змін пропонуються два варіанти 1-літрових двигунів:
- атмосферний мотор 72 к.с.
- турбований агрегат 100 к.с.
Обидва двигуни можуть працювати в парі з 5-ступеневою механічною коробкою передач. Для турбованої версії також доступний варіатор CVT. Привід, як і раніше, залишається виключно переднім.
