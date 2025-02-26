Renault анонсувала новий доступний міський автомобіль

Dacia Spring. Фото: caranddriver.gr

Розпочалася робота над невеликим міським електромобілем, який має стати наступником Dacia Spring. Генеральний директор групи Renault Лука де Мео зазначив, що машина вироблятиметься в Європі, щоб уникнути витрат, пов’язаних імпортом з Китаю.

Про це повідомив Auto Swiat.

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Де Мео, представляючи фінансові результати Dacia, повідомив, що нова модель румунського бренду буде доступна за ціною менш як 18 000 євро. Очікується, що виробництво в Європі сприятиме підвищенню прибутковості бренду через відсутність імпортних мит.

Нова модель Dacia має вийти на ринок лише за 16 місяців. Прем’єра електромобіля відбудеться в середині 2026 року. Це результат нової ініціативи Renault Group — Leap 100, метою якої є скорочення періоду розробки нових автомобілів до 100 тижнів.

Технічні подробиці

Нова Dacia запропонує набагато більше з погляду продуктивності, технологій та можливостей. Авто матиме спільну платформу Ampr Small з майбутнім Renault Twingo, обіцяючи використовувати вдосконалену архітектуру більших моделей Renault 4 та 5.

Де Мео підкреслив, що модель виграє від радикального зниження витрат на виробництво в Renault Group. Наприклад, Twingo очікується на 40% дешевше, ніж Renault 5, що пов'язано також з використанням на 30% менше компонентів — весь автомобіль складатиметься лише з 750 деталей.

Раніше ми писали, що в Європі розпочалися продажі дешевого конкурента Toyota RAV4. Також повідомлялося, що найпопулярнішим авто в Європі став невеличкий хетчбек класу B.