Renault анонсировала новый доступный городской автомобиль

Dacia Spring. Фото: caranddriver.gr

Началась работа над небольшим городским электромобилем, который должен стать преемником Dacia Spring. Генеральный директор группы Renault Лука де Мео отметил, что машина будет производиться в Европе, чтобы избежать расходов, связанных импортом из Китая.

Об этом сообщил Auto Swiat.

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Де Мео, представляя финансовые результаты Dacia, сообщил, что новая модель румынского бренда будет доступна по цене менее 18 000 евро. Ожидается, что производство в Европе будет способствовать повышению прибыльности бренда из-за отсутствия импортных пошлин.

Новая модель Dacia должна выйти на рынок всего через 16 месяцев. Премьера электромобиля состоится в середине 2026 года. Это результат новой инициативы Renault Group — Leap 100, целью которой является сокращение периода разработки новых автомобилей до 100 недель.

Технические подробности

Новая Dacia предложит гораздо больше с точки зрения производительности, технологий и возможностей. Авто будет иметь общую платформу Ampr Small с будущим Renault Twingo, обещая использовать усовершенствованную архитектуру больших моделей Renault 4 и 5.

Де Мео подчеркнул, что модель выиграет от радикального снижения затрат на производство в Renault Group. Например, Twingo ожидается на 40% дешевле, чем Renault 5, что связано также с использованием на 30% меньше компонентов — весь автомобиль будет состоять всего из 750 деталей.

Ранее мы писали, что в Европе начались продажи дешевого конкурента Toyota RAV4. Также сообщалось, что самым популярным авто в Европе стал небольшой хэтчбек класса B.