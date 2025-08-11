Водителям объяснили, чем опасен индикатор EPC в авто

Индикатор EPC. Фото: mcdonaldvw.com

Сигнальная лампа EPC желтого цвета появляется преимущественно на панелях автомобилей Volkswagen Group. Многие водители игнорируют ее, так как машина работает нормально, а желтый цвет не указывает на серьезную неисправность.

Почему не обращать внимание на этот сигнал — плохая идея, написал Auto Swiat.

Что такое EPC

Система EPC отвечает за электронное управление мощностью в автомобилях Volkswagen, Skoda, Seat и Audi. Сигнальная лампа EPC контролирует не только двигатель, но и другие электронные системы, в частности внешнее освещение автомобиля. На практике это означает, что даже перегоревшая лампочка поворотника заставит сработать этот предупредительный сигнал.

Водители часто не замечают неисправный стоп-сигнал, например, потому что он расположен в задней части автомобиля. Желтый индикатор, в отличие от красного, не оповещает о критичности проблемы, поэтому заставляет многих автомобилистов думать, что они могут спокойно продолжать движение.

Риски и штрафы

Ездить с неисправными фарами или стоп-сигналами не только очень опасно, это еще и грозит серьезными взысканиями. В Украине штраф за управление автомобилем с неисправным внешним освещением составляет 340 грн. Это нарушение квалифицируется по части 1 статьи 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Если водителя поймают на таком же нарушении повторно в течение года, штраф возрастает до 850-1700 грн с одновременным лишением права управления транспортным средством на срок от 3 до 6 месяцев, или административным арестом от 5 до 10 суток.

Важно знать, что согласно ПДД, водитель обязан перед поездкой проверить и обеспечить технически исправное состояние транспортного средства. Однако, если неисправность возникла в дороге, а автовладелец об этом не знал, штраф может быть обжалован.

