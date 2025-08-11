Відео
Про які проблеми сигналізує індикатор EPC в авто

Дата публікації: 11 серпня 2025 20:40
Водіям пояснили, чим небезпечний індикатор EPC в авто
Індикатор EPC. Фото: mcdonaldvw.com

Сигнальна лампа EPC жовтого кольору з'являється переважно на панелях автомобілів Volkswagen Group. Багато водіїв ігнорують її, позаяк машина працює нормально, а жовтий колір не вказує на серйозну несправність.

Чому не звертати увагу на цей сигнал — погана ідея, написав Auto Swiat.

Що таке EPC

Система EPC відповідає за електронне керування потужністю в автомобілях Volkswagen, Skoda, Seat та Audi. Сигнальна лампа EPC контролює не лише двигун, але й інші електронні системи, зокрема зовнішнє освітлення автомобіля. На практиці це означає, що навіть перегоріла лампочка поворотника змусить спрацювати цей попереджувальний сигнал. 

Водії часто не помічають несправний стоп-сигнал, наприклад, тому що він розташований у задній частині автомобіля. Жовтий індикатор, на відміну від червоного, не сповіщає про критичність проблеми, тому змушує багатьох автомобілістів думати, що вони можуть спокійно продовжувати рух.

Ризики та штрафи

Їздити з несправними фарами або стоп-сигналами не лише дуже небезпечно, це ще й загрожує серйозними стягненнями. В Україні штраф за керування автомобілем з несправним зовнішнім освітленням становить 340 грн. Це порушення кваліфікується за частиною 1 статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Якщо водія спіймають на такому ж порушенні повторно протягом року, штраф зростає до 850-1700 грн з одночасним позбавленням права керування транспортним засобом на термін від 3 до 6 місяців, або адміністративним арештом від 5 до 10 діб.

Важливо знати, що згідно з ПДР, водій зобов'язаний перед поїздкою перевірити та забезпечити технічно справний стан транспортного засобу. Однак, якщо несправність виникла в дорозі, а автовласник про це не знав, штраф може бути оскаржений.

авто проблеми поради автомобіль водії Volkswagen сигнали Audi
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
