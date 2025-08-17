Семь самых надежных гибридных автомобилей в 2025 году

Проверены миллионы гибридов — названы самые надежные авто
Гибридные автомобили перестали быть нишевым продуктом и превратились в разумный выбор для тех, кто стремится совместить надежность традиционных авто с экономичностью. Благодаря топливной эффективности, они предлагают значительно более низкие эксплуатационные расходы, что является весомым аргументом для многих водителей.
Как определить, какой гибрид стоит вложенных средств, написал Finance Buzz.
Как составили рейтинг
Аналитики платформы iSeeCars исследовали более 3 800 000 новых автомобилей, оценив их по критериям соотношения цены, качества и долговечности. В результате было определено семь гибридных моделей, которые предлагают лучшее сочетание этих качеств. Эти авто — не просто надежные и экономичные, они являются выгодной инвестицией в долгосрочной перспективе.
Каждая из этих моделей демонстрирует высокий уровень надежности, сравнимый с традиционными бензиновыми автомобилями, что существенно уменьшает риски непредвиденных расходов на ремонт. В то же время их гибридные силовые установки обеспечивают экономию топлива, что ощутимо снижает ежедневные расходы на топливо.
Также читайте:
Электромобиль или гибридное авто: что лучше
Шесть причин не покупать гибридный автомобиль в 2025 году
Лучшие гибридные автомобили в 2025 году
ТОП-7 гибридных автомобилей
В исследовании iSeeCars рассмотрели среднюю цену продажи каждого автомобиля и сравнили ее со средним сроком службы. Они разделили среднюю стоимость продажи на ожидаемый срок службы, чтобы рассчитать цену за год, а затем ранжировали автомобили от самой низкой стоимости до самой высокой.
- Toyota Prius. Ожидаемый срок службы 13 лет. Благодаря современному обновлению по сравнению с предыдущими моделями, этот чрезвычайно надежный автомобиль предлагает лучшее соотношение цены и качества (средняя цена продажи 2649 долларов в год).
- Toyota Camry Hybrid. Авто прослужит 13,2 года с расходом около 4,6 литра на 100 километров в смешанном цикле (2683 доллара в год).
- Toyota Highlander Hybrid. Неудивительно, что модели Toyota заняли первые три места в списке. Ожидаемый срок службы Highlander Hybrid составляет 13,9 года. Это просторный и надежный автомобиль (3773 доллара в год).
- Lexus RX 350h. Срок службы модели 15,7 лет. Авто больше ориентировано на эффективность, чем на производительность (3856 долларов в год).
- Hyundai Sonata Hybrid. Без проблем прослужит 9,1 года. Хотя Hyundai предлагает 10-летнюю/160 000 км гарантию на силовой агрегат (3984 доллара в год).
- Lexus RX 500h. Несмотря на ожидаемый срок службы этого производительного авто 15,7 года, общая цена продажи авто достаточно высока (4583 доллара в год).
- Ford Escape Hybrid. Ожидаемый срок службы составляет 8 лет (4791 доллар в год).
Читайте Новини.LIVE!