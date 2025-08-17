Семь самых надежных гибридных автомобилей в 2025 году

Эмблема гибридного авто. Фото: guideautoweb.com

Гибридные автомобили перестали быть нишевым продуктом и превратились в разумный выбор для тех, кто стремится совместить надежность традиционных авто с экономичностью. Благодаря топливной эффективности, они предлагают значительно более низкие эксплуатационные расходы, что является весомым аргументом для многих водителей.

Как определить, какой гибрид стоит вложенных средств, написал Finance Buzz.

Реклама

Читайте также:

Как составили рейтинг

Аналитики платформы iSeeCars исследовали более 3 800 000 новых автомобилей, оценив их по критериям соотношения цены, качества и долговечности. В результате было определено семь гибридных моделей, которые предлагают лучшее сочетание этих качеств. Эти авто — не просто надежные и экономичные, они являются выгодной инвестицией в долгосрочной перспективе.

Каждая из этих моделей демонстрирует высокий уровень надежности, сравнимый с традиционными бензиновыми автомобилями, что существенно уменьшает риски непредвиденных расходов на ремонт. В то же время их гибридные силовые установки обеспечивают экономию топлива, что ощутимо снижает ежедневные расходы на топливо.

Также читайте:

Электромобиль или гибридное авто: что лучше

Шесть причин не покупать гибридный автомобиль в 2025 году

Лучшие гибридные автомобили в 2025 году

ТОП-7 гибридных автомобилей

В исследовании iSeeCars рассмотрели среднюю цену продажи каждого автомобиля и сравнили ее со средним сроком службы. Они разделили среднюю стоимость продажи на ожидаемый срок службы, чтобы рассчитать цену за год, а затем ранжировали автомобили от самой низкой стоимости до самой высокой.