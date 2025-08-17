Відео
Перевірені мільйони гібридів — названі найнадійніші авто

Перевірені мільйони гібридів — названі найнадійніші авто

Дата публікації: 17 серпня 2025 17:40
Сім найнадійніших гібридних автомобілів у 2025 році
Емблема гібридного авто. Фото: guideautoweb.com

Гібридні автомобілі перестали бути нішевим продуктом та перетворилися на розумний вибір для тих, хто прагне поєднати надійність традиційних авто з економічністю. Завдяки низькій паливній ефективності, вони пропонують значно нижчі експлуатаційні витрати, що є вагомим аргументом для багатьох водіїв.

Як визначити, який гібрид вартий вкладених коштів, написав Finance Buzz.

Як склали рейтинг

Аналітики платформи iSeeCars дослідили понад 3 800 000 нових автомобілів, оцінивши їх за критеріями співвідношення ціни, якості та довговічності. В результаті було визначено сім гібридних моделей, які пропонують найкраще поєднання цих якостей. Ці авто — не просто надійні та економічні, вони є вигідною інвестицією в довгостроковій перспективі.

Кожна з цих моделей демонструє високий рівень надійності, порівнянний з традиційними бензиновими автомобілями, що суттєво зменшує ризики непередбачених витрат на ремонт. Водночас їхні гібридні силові установки забезпечують економію пального, що відчутно знижує щоденні витрати на пальне.

Електромобіль чи гібридне авто: що краще

Шість причин не купувати гібридний автомобіль у 2025 році

Найкращі гібридні автомобілі у 2025 році

ТОП-7 гібридних автомобілів

У дослідженні iSeeCars розглянули середню вартість продажу кожного автомобіля та порівняно її із середнім терміном служби. Вони поділили середню ціну продажу на очікуваний термін служби, щоб розрахувати ціну за рік, а потім ранжували автомобілі від найнижчої вартості до найвищої.

  1. Toyota Prius. Очікуваний термін служби 13 років. Завдяки сучасному оновленню порівняно з попередніми моделями, цей надзвичайно надійний автомобіль пропонує найкраще співвідношення ціни та якості (середня ціна продажу 2649 доларів на рік).
  2. Toyota Camry Hybrid. Авто прослужить 13,2 року з витратою близько 4,6 літра на 100 кілометрів у змішаному циклі (2683 долари на рік).
  3. Toyota Highlander Hybrid. Не дивно, що моделі Toyota посіли перші три місця у списку. Очікуваний термін служби Highlander Hybrid становить 13,9 року. Це просторий та надійний автомобіль (3773 долари на рік).
  4. Lexus RX 350h. Термін служби моделі 15,7 років. Авто більше орієнтоване на ефективність, ніж на продуктивність (3856 доларів на рік).
  5. Hyundai Sonata Hybrid. Без проблем прослужить 9,1 року. Хоча Hyundai пропонує 10-річну/160 000 км гарантію на силовий агрегат (3984 долари на рік).
  6. Lexus RX 500h. Попри очікуваний термін служби цього продуктивного авто 15,7 року, загальна ціна продажу авто досить висока (4583 долари на рік).
  7. Ford Escape Hybrid. Очікуваний термін служби становить 8 років (4791 долар на рік).

рейтинг авто Ford автомобіль гібрид Toyota
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
