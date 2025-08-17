Сім найнадійніших гібридних автомобілів у 2025 році

Емблема гібридного авто. Фото: guideautoweb.com

Гібридні автомобілі перестали бути нішевим продуктом та перетворилися на розумний вибір для тих, хто прагне поєднати надійність традиційних авто з економічністю. Завдяки низькій паливній ефективності, вони пропонують значно нижчі експлуатаційні витрати, що є вагомим аргументом для багатьох водіїв.

Як визначити, який гібрид вартий вкладених коштів, написав Finance Buzz.

Як склали рейтинг

Аналітики платформи iSeeCars дослідили понад 3 800 000 нових автомобілів, оцінивши їх за критеріями співвідношення ціни, якості та довговічності. В результаті було визначено сім гібридних моделей, які пропонують найкраще поєднання цих якостей. Ці авто — не просто надійні та економічні, вони є вигідною інвестицією в довгостроковій перспективі.

Кожна з цих моделей демонструє високий рівень надійності, порівнянний з традиційними бензиновими автомобілями, що суттєво зменшує ризики непередбачених витрат на ремонт. Водночас їхні гібридні силові установки забезпечують економію пального, що відчутно знижує щоденні витрати на пальне.

Найкращі гібридні автомобілі у 2025 році

ТОП-7 гібридних автомобілів

У дослідженні iSeeCars розглянули середню вартість продажу кожного автомобіля та порівняно її із середнім терміном служби. Вони поділили середню ціну продажу на очікуваний термін служби, щоб розрахувати ціну за рік, а потім ранжували автомобілі від найнижчої вартості до найвищої.