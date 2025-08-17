Сім найнадійніших гібридних автомобілів у 2025 році

Перевірені мільйони гібридів — названі найнадійніші авто
Гібридні автомобілі перестали бути нішевим продуктом та перетворилися на розумний вибір для тих, хто прагне поєднати надійність традиційних авто з економічністю. Завдяки низькій паливній ефективності, вони пропонують значно нижчі експлуатаційні витрати, що є вагомим аргументом для багатьох водіїв.
Як визначити, який гібрид вартий вкладених коштів, написав Finance Buzz.
Як склали рейтинг
Аналітики платформи iSeeCars дослідили понад 3 800 000 нових автомобілів, оцінивши їх за критеріями співвідношення ціни, якості та довговічності. В результаті було визначено сім гібридних моделей, які пропонують найкраще поєднання цих якостей. Ці авто — не просто надійні та економічні, вони є вигідною інвестицією в довгостроковій перспективі.
Кожна з цих моделей демонструє високий рівень надійності, порівнянний з традиційними бензиновими автомобілями, що суттєво зменшує ризики непередбачених витрат на ремонт. Водночас їхні гібридні силові установки забезпечують економію пального, що відчутно знижує щоденні витрати на пальне.
Найкращі гібридні автомобілі у 2025 році
ТОП-7 гібридних автомобілів
У дослідженні iSeeCars розглянули середню вартість продажу кожного автомобіля та порівняно її із середнім терміном служби. Вони поділили середню ціну продажу на очікуваний термін служби, щоб розрахувати ціну за рік, а потім ранжували автомобілі від найнижчої вартості до найвищої.
- Toyota Prius. Очікуваний термін служби 13 років. Завдяки сучасному оновленню порівняно з попередніми моделями, цей надзвичайно надійний автомобіль пропонує найкраще співвідношення ціни та якості (середня ціна продажу 2649 доларів на рік).
- Toyota Camry Hybrid. Авто прослужить 13,2 року з витратою близько 4,6 літра на 100 кілометрів у змішаному циклі (2683 долари на рік).
- Toyota Highlander Hybrid. Не дивно, що моделі Toyota посіли перші три місця у списку. Очікуваний термін служби Highlander Hybrid становить 13,9 року. Це просторий та надійний автомобіль (3773 долари на рік).
- Lexus RX 350h. Термін служби моделі 15,7 років. Авто більше орієнтоване на ефективність, ніж на продуктивність (3856 доларів на рік).
- Hyundai Sonata Hybrid. Без проблем прослужить 9,1 року. Хоча Hyundai пропонує 10-річну/160 000 км гарантію на силовий агрегат (3984 долари на рік).
- Lexus RX 500h. Попри очікуваний термін служби цього продуктивного авто 15,7 року, загальна ціна продажу авто досить висока (4583 долари на рік).
- Ford Escape Hybrid. Очікуваний термін служби становить 8 років (4791 долар на рік).
