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Главная Авто Новый знак с разрезанным авто — о чем он предупреждает водителей

Новый знак с разрезанным авто — о чем он предупреждает водителей

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2025 06:00
Дорожный знак с разрезанным пополам авто: о чем он предупреждает
Знак 1010-70. Фото: cancan.ro
Ключові моменти Что означает этот знак Штрафы за нарушения

Даже опытные водители, проехавшие сотни тысяч километров, могут столкнуться с дорожными знаками, о которых никогда ничего не слышали, особенно, если путешествуют по дорогам других стран. Например, в Германии можно получить досадный штраф за невыполнение требований знака с изображением двух мужчин, двух женщин и автомобиля разрезанного пополам.

Об этом написал Gandul.

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Что означает этот знак

Знак 1010-70 будет заметен, особенно во время поиска водителем места для парковки. Впрочем, ни при каких обстоятельствах не останавливайтесь в этой зоне. Знак обозначает парковочное место для автомобилей каршеринга.

Эти стоянки зарезервированы исключительно для официальных каршеринговых компаний. Каршеринг — это система краткосрочной аренды автомобилей, которая позволяет пользователям брать машину в прокат на очень короткий промежуток времени, от нескольких минут до нескольких часов, оплачивая только фактическое время использования или пройденный километраж. Это современная альтернатива собственному автомобилю, такси или традиционной долгосрочной аренде авто.

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Штрафы за нарушения

Согласно немецкому закону "О дорожном движении", такие транспортные средства можно ставить даже в зоне запрета парковки, если есть дополнительный знак 1010-70.

Если припарковать свой частный автомобиль в зоне действия этого дорожного знака, на водителя может быть наложен штраф в размере 55 евро. Также автомобиль могут даже эвакуировать, что будет означать очень высокие расходы.

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Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
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