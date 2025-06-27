Дорожній знак з розрізаним навпіл авто: про що він попереджає

Знак 1010-70. Фото: cancan.ro

Навіть досвідчені водії, що проїхали сотні тисяч кілометрів, можуть зіткнутися з дорожніми знаками, про які ніколи нічого не чули, особливо, якщо подорожують дорогами інших країн. Наприклад, в Німеччині можна отримати прикрий штраф за невиконання вимог знаку з зображення двох чоловіків та двох жінок й автомобіля розрізаного навпіл.

Про це написав Gandul.

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Знак 1010-70 буде помітний, особливо коли водій шукатиме місце для паркування. Втім, за жодних обставин не зупиняйтеся в цій зоні. Знак позначає паркувальне місце для автомобілів каршерінгу.

Ці стоянки зарезервовані виключно для офіційних каршерінгових компаній. Каршерінг — це система короткострокової оренди автомобілів, яка дозволяє користувачам брати машину в прокат на дуже короткий проміжок часу, від кількох хвилин до кількох годин, оплачуючи лише фактичний час використання або пройдений кілометраж. Це сучасна альтернатива власному автомобілю, таксі або традиційній довгостроковій оренді авто.

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Штрафи за порушення

Згідно з німецьким законом "Про дорожній рух", такі транспортні засоби можна ставити навіть у зоні заборони паркування, якщо є додатковий знак 1010-70.

Якщо припаркувати свій приватний автомобіль в зоні дії цього дорожнього знаку, на водія може бути накладено штраф у розмірі 55 євро. Також автомобіль можуть навіть евакуювати, що означатиме дуже високі витрати.

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