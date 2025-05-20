Нова зелена розмітка на дорогах: що вона означає для водіїв

Зелена розмітка. Фото: SocialDrive_es/X

Яскраво-зелені лінії вздовж країв смуг руху зʼявилися на дорогах Іспанії. Після вдалих експериментів з новою розміткою на кількох трасах, сьогодні її наносять на небезпечних ділянках по всій країні.

Про це повідомив 20minutos.

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Безпечні дороги

Суть зелених ліній полягає в їхньому психологічному впливі на водіїв — вони візуально звужують смугу та викликають уповільнення руху автомобілів.

Цей простий, але ефективний метод спрямований на те, щоб утримувати транспортні засоби в межах безпечної швидкості. Спочатку нова розмітка випробувана на двох складних дорогах, тепер її малюють по всій країні.

Цікаво, що концепція зеленої лінії не є оригінальною розробкою іспанського Головного управління дорожнього руху (DGT). Вперше її успішно застосували в Нідерландах.

Психологічний контроль

Впровадження зелених ліній є частиною ширшої стратегії DGT щодо зменшення перевищення швидкості та аварійності. Цей підхід включає інші інноваційні розмітки.

Управління має чітку короткострокову мету, яка полягає у зменшенні кількості смертельних випадків у ДТП на іспанських дорогах. Більшість небезпечних аварій трапляється внаслідок перевищення водіями швидкості, тому контролювати режим руху варто усіма доступними методами.

Раніше ми писали, що означають загадкові білі кола на дорозі. Також пояснювали, з якою метою наносять нову червону розмітку.