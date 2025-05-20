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Что означает новая зеленая разметка на дорогах

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Дата публикации 20 мая 2025 06:00
Новая зеленая разметка на дорогах: что она означает для водителей
Зеленая разметка. Фото: SocialDrive_es/X

Ярко-зеленые линии вдоль краев полос движения появились на дорогах Испании. После удачных экспериментов с новой разметкой на нескольких трассах, сегодня ее наносят на опасных участках по всей стране.

Об этом сообщил 20minutos.

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Суть зеленых линий заключается в их психологическом воздействии на водителей — они визуально сужают полосу и вызывают замедление движения автомобилей.

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Этот простой, но эффективный метод направлен на то, чтобы удерживать транспортные средства в пределах безопасной скорости. Сначала новая разметка испытана на двух сложных дорогах, теперь ее рисуют по всей стране.

Интересно, что концепция зеленой линии не является оригинальной разработкой испанского Главного управления дорожного движения (DGT). Впервые ее успешно применили в Нидерландах.

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Психологический контроль

Внедрение зеленых линий является частью более широкой стратегии DGT по уменьшению превышения скорости и аварийности. Этот подход включает другие инновационные разметки.

Управление имеет четкую краткосрочную цель, которая заключается в уменьшении количества смертельных случаев в ДТП на испанских дорогах. Большинство опасных аварий случается в результате превышения водителями скорости, поэтому контролировать режим движения стоит всеми доступными методами.

Ранее мы писали, что означают загадочные белые круги на дороге. Также объясняли, с какой целью наносят новую красную разметку.

дорожные знаки авто автомобиль водители безопасность ПДД правила дорожного движения
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
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