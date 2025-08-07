Новый синий сигнал светофора: зачем нужен дополнительный свет

Синий сигнал. Фото: depor.com

Когда сигнал светофора меняется на красный, включается дополнительный синий свет. Эта не декоративный огонек — он имеет четкую цель помощи полицейским ловить и штрафовать водителей, которые проезжают на запрещающий сигнал.

Об этом написал Jalopnik.

Реклама

Читайте также:

Странные огни

Водители в некоторых районах Флориды начали замечать странные маленькие синие огоньки, установленные рядом со светофорами. Это так называемые подтверждающие огни, которые помогают полицейским видеть, на какой сигнал светофора движутся автомобили, независимо от угла обзора. Например, если офицер стоит в одном месте, а машина проезжает перекресток в другом направлении, он все равно будет видеть, был ли сигнал красным.

Установка этих фонарей имеет несколько преимуществ. Во-первых, для контроля за перекрестком нужен только один полицейский. Во-вторых, это безопаснее для офицеров, поскольку они могут наблюдать за перекрестком с безопасного расстояния. Кроме того, ожидается, что благодаря штрафам за проезд на красный свет, количество таких нарушений уменьшится в будущем.

Также читайте:

Какие штрафы за проезд на красный сигнал светофора в 2025 году

Как остановиться на красный, чтобы не повредить авто

Как работает синий свет

Флорида не единственный штат, где уже используют такие огни. Их также установили в городах Колорадо, Южной Дакоты и Канзаса. Исследование безопасности, проведенное Департаментом транспорта Миннесоты, показало, что после появления этих огней количество аварий, вызванных проездом на красный свет, уменьшилось на 33%. Другое исследование Федерального управления автомобильных дорог также подтверждает значительное снижение аварийности.

Это важные результаты, ведь проезд на красный свет остается значительной причиной смертей на дорогах США. По данным Страхового института безопасности дорожного движения (IIHS), в 2023 году в таких авариях погибло 1086 человек, а 136 000 получили травмы. Половина из этих смертей пришлась на пешеходов, велосипедистов и пассажиров.

Также читайте:

Когда водителей не штрафуют за проезд на красный сигнал

Почему в Украине отменили зеленый сигнал светофора