Актуальные штрафы за проезд на красный свет в Украине в 2025 году

Игнорирование запрещающего сигнала светофора является потенциальной угрозой для жизни и здоровья всех участников дорожного движения, а не просто формальным нарушением правил. В зависимости от обстоятельств это может привести к большим финансовым потерям и даже к лишению права управления на серьезные сроки.

В 2025 году в Украине ответственность за такие действия остается строгой.

Какие наказания предусмотрены

Базовый штраф за проезд на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика в 2025 году составляет 510 грн. Это касается стандартных ситуаций на перекрестках.

Если такое нарушение привело к созданию аварийной ситуации, ответственность значительно возрастает. Аварийной ситуацией считается принуждение других участников движения резко менять скорость, направление движения или принимать другие меры во избежание столкновения или наезда. За такое нарушение предусмотрен штраф в размере 1445 грн или лишение права управления транспортными средствами на срок от 6 до 12 месяцев.

Нарушение на переезде

За проезд на запрещающий сигнал светофора на железнодорожном переезде, а также выезд на переезд в случае, когда движение запрещено (опускается шлагбаум), предусмотрен базовый штраф 850 грн. Также суд может также лишить водителя права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года. В определенных случаях может быть применен административный арест на срок от семи до десяти суток. Все эти меры могут сопровождаться (или нет) изъятием транспортного средства.

Особенно строгая ответственность ждет водителей, совершивших это нарушение при перевозке пассажиров или опасных грузов, когда риск для жизни и здоровья людей, а также экологической безопасности, возрастает в разы.

За такое нарушение предусмотрено лишение права управления транспортными средствами от одного до трех лет. Кроме того, нарушитель может быть подвергнут административному аресту на срок от десяти до пятнадцати суток. Эти меры, как и в предыдущем случае, могут быть применены как с изъятием транспортного средства, так и без него.

