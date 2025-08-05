Новые штрафы для водителей в Украине за блокирование скорой и полиции

Автомобили полиции и скорой помощи. Фото: УНИАН

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №11111, имеющий целью значительно усилить ответственность водителей, которые не предоставляют преимущество в движении автомобилям экстренных служб. Эта инициатива направлена на случаи, когда скорая, полиция или спасатели, двигаясь с включенными сиренами и маячками, вынуждены тормозить или останавливаться из-за невнимательности или халатности других водителей.

Об этом сообщил Autogid.

Реклама

Читайте также:

Почему увеличивают штрафы

Нардепы называют причиной разработки законопроекта постоянные нарушения участниками дорожного движения ПДД в части предоставления преимущества беспрепятственному проезду машин аварийно-спасательных служб, бригад экстренной (скорой) медицинской помощи, пожарной охраны и полиции, что не позволяет им оперативно прибыть к месту назначения и вовремя оказать помощь или устранить опасность, что ставит под угрозу человеческие жизни.

В пояснительной записке к законопроекту напоминают о постановлении правительства от 21.11.2012 года №1119, согласно которому нормативы прибытия бригад экстренной (скорой) медицинской помощи на место составляют в городах 10 минут, в населенных пунктах за пределами города — 20 минут с момента поступления обращения к диспетчеру. Так же, важно решить вопрос относительно своевременного прибытия транспортных средств аварийно-спасательных служб, а именно машин пожарной охраны, полиции.

Читайте также:

Как восстановить водительские права, изъятые через суд

Когда водителю в Украине можно пересекать двойную сплошную разметку

Как увеличат штрафы

Сейчас штраф за такое нарушение составляет 680 грн, однако законодатели предлагают увеличить его до 1700-2500 грн. Кроме значительного роста денежного наказания, водители, которые игнорируют спецтранспорт, могут потерять право управления на срок от 6 до 12 месяцев.

Если действия водителя создают реальную угрозу жизни людей или существенно препятствуют работе экстренных служб, наказание может быть еще более суровым — лишение водительских прав на срок от 5 до 10 лет.

Законопроект внесен в повестку дня действующей сессии парламента. Его принятие позволит не только усилить дисциплину на дорогах, но и обеспечить беспрепятственное движение спецтранспорта.

Читайте также:

Какой штраф за прослушивание музыки в автомобиле

Новый неприметный дорожный знак грозит большим штрафом