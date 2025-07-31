Когда можно пересекать на авто двойную сплошную разметку в Украине

Когда водителю можно пересекать двойную сплошную разметку
В Украине запрещено выполнять обгон через двойную сплошную линию дорожной разметки и вообще каким-либо образом ее пересекать. В отдельных случаях за это нарушение можно остаться без прав на достаточно длительный срок.
Существуют ли исключения из этого строгого правила?
Содержание и наказание
Двойная сплошная линия (разметка 1.3) применяется на дорогах с четырьмя и более полосами в обоих направлениях движения, или на участках дорог с тремя полосами (две в одном направлении, одна — в другом). Ее главная функция — разделять транспортные потоки противоположных направлений, и она категорически запрещает пересечение.
За нарушение требований дорожной разметки (пересечение двойной сплошной линии) предусмотрен штраф в размере 340 грн, согласно статье 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Если такое нарушение повлекло создание аварийной ситуации, штраф может возрасти до 1445 грн, а также возможно лишение водительских прав на срок от полугода до года.
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Когда пересечение разрешено
- Объезд препятствия. Если на дороге есть неподвижное препятствие (например, ДТП, поваленное дерево), и нет другого способа его объехать без пересечения двойной сплошной. Важно, чтобы не было альтернативных путей объезда.
- Неотложное служебное задание. Только для автомобилей оперативных служб (скорая помощь, полиция, пожарная охрана) при выполнении неотложного служебного задания, при условии использования звуковых сигналов и проблесковых маячков (синего или красного цвета).
- Избежание ДТП. Если пересечение двойной сплошной линии необходимо для предотвращения ДТП или сохранения жизни (например, чтобы избежать столкновения).
- Невидимость разметки. Если разметки не видно из-за снега, грязи, листьев, изношенности или она не была нанесена вообще. В таком случае водитель не может быть привлечен к ответственности, так как не мог соблюдать невидимые правила.
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