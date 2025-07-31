Когда можно пересекать на авто двойную сплошную разметку в Украине

Двойная сплошная разметка на дороге. Фото: n332.es

В Украине запрещено выполнять обгон через двойную сплошную линию дорожной разметки и вообще каким-либо образом ее пересекать. В отдельных случаях за это нарушение можно остаться без прав на достаточно длительный срок.

Существуют ли исключения из этого строгого правила?

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Содержание и наказание

Двойная сплошная линия (разметка 1.3) применяется на дорогах с четырьмя и более полосами в обоих направлениях движения, или на участках дорог с тремя полосами (две в одном направлении, одна — в другом). Ее главная функция — разделять транспортные потоки противоположных направлений, и она категорически запрещает пересечение.

За нарушение требований дорожной разметки (пересечение двойной сплошной линии) предусмотрен штраф в размере 340 грн, согласно статье 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Если такое нарушение повлекло создание аварийной ситуации, штраф может возрасти до 1445 грн, а также возможно лишение водительских прав на срок от полугода до года.

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Когда пересечение разрешено

Объезд препятствия. Если на дороге есть неподвижное препятствие (например, ДТП, поваленное дерево), и нет другого способа его объехать без пересечения двойной сплошной. Важно, чтобы не было альтернативных путей объезда.

Если на дороге есть неподвижное препятствие (например, ДТП, поваленное дерево), и нет другого способа его объехать без пересечения двойной сплошной. Важно, чтобы не было альтернативных путей объезда. Неотложное служебное задание. Только для автомобилей оперативных служб (скорая помощь, полиция, пожарная охрана) при выполнении неотложного служебного задания, при условии использования звуковых сигналов и проблесковых маячков (синего или красного цвета).

Только для автомобилей оперативных служб (скорая помощь, полиция, пожарная охрана) при выполнении неотложного служебного задания, при условии использования звуковых сигналов и проблесковых маячков (синего или красного цвета). Избежание ДТП. Если пересечение двойной сплошной линии необходимо для предотвращения ДТП или сохранения жизни (например, чтобы избежать столкновения).

Если пересечение двойной сплошной линии необходимо для предотвращения ДТП или сохранения жизни (например, чтобы избежать столкновения). Невидимость разметки. Если разметки не видно из-за снега, грязи, листьев, изношенности или она не была нанесена вообще. В таком случае водитель не может быть привлечен к ответственности, так как не мог соблюдать невидимые правила.

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