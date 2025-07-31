Коли можна перетинати на авто подвійну суцільну розмітку в Україні

Подвійна суцільна розмітка на дорозі. Фото: n332.es

В Україні заборонено виконувати обгін через подвійну суцільну лінію дорожньої розмітки та й взагалі будь-яким чином її перетинати. В окремих випадках за це порушення можна залишитися без прав на досить тривалий термін.

Чи існують винятки з цього суворого правила?

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Зміст та покарання

Подвійна суцільна лінія (розмітка 1.3) застосовується на дорогах з чотирма та більше смугами в обох напрямках руху, або на ділянках доріг з трьома смугами (дві в одному напрямку, одна — в іншому). Її головна функція — розділяти транспортні потоки протилежних напрямків, й вона категорично забороняє перетин.

За порушення вимог дорожньої розмітки (перетин подвійної суцільної лінії) передбачений штраф у розмірі 340 грн, згідно зі статтею 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Якщо таке порушення спричинило створення аварійної ситуації, штраф може зрости до 1445 грн, а також можливе позбавлення водійських прав на термін від пів року до року.

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Коли перетин дозволений

Об'їзд перешкоди. Якщо на дорозі є нерухома перешкода (наприклад, ДТП, повалене дерево), й немає іншого способу її об'їхати без перетину подвійної суцільної. Важливо, щоб не було альтернативних шляхів об'їзду.

Якщо на дорозі є нерухома перешкода (наприклад, ДТП, повалене дерево), й немає іншого способу її об'їхати без перетину подвійної суцільної. Важливо, щоб не було альтернативних шляхів об'їзду. Невідкладне службове завдання. Тільки для автомобілів оперативних служб (швидка допомога, поліція, пожежна охорона) під час виконання невідкладного службового завдання, за умови використання звукових сигналів та проблискових маячків (синього або червоного кольору).

Тільки для автомобілів оперативних служб (швидка допомога, поліція, пожежна охорона) під час виконання невідкладного службового завдання, за умови використання звукових сигналів та проблискових маячків (синього або червоного кольору). Уникнення ДТП. Якщо перетин подвійної суцільної лінії необхідний для запобігання ДТП або збереження життя (наприклад, щоб уникнути зіткнення).

Якщо перетин подвійної суцільної лінії необхідний для запобігання ДТП або збереження життя (наприклад, щоб уникнути зіткнення). Невидимість розмітки. Якщо розмітки не видно через сніг, бруд, листя, зношеність або вона не була нанесена взагалі. У такому випадку водій не може бути притягнутий до відповідальності, позаяк не міг дотримуватися невидимих правил.

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