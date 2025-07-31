Новый маленький дорожный знак грозит водителям большими штрафами

Дорожный знак E11b. Фото: wikimedia.org

При планировании поездки в Чехию автомобилистам следует быть особенно внимательными к одному совершенно неприметному дорожному знаку — E11b, на котором изображена черная точка в шестиугольнике. Он может обернуться значительными финансовыми потерями для тех, кто не знает его истинного значения.

Об этом сообщила Vitrina.

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Несмотря на унифицированность дорожных знаков в Евросоюзе, Чехия имеет свои уникальные исключения, и E11b является одним из них. Обычно размещается непосредственно под знаком "Начало автомагистрали" (D-9), что делает его еще менее заметным для невнимательных водителей.

Фото: wikimedia.org

Его основная функция — информирование о начале участка платной дороги, для проезда по которой необходима так называемая виньетка. И именно на незнании этого факта, вероятно, и рассчитывает чешская полиция. Патрульные экипажи часто дежурят вблизи этих знаков, оперативно проверяя автомобили по электронной базе данных. Тех, кто оказывается без виньетки, ждет неприятный сюрприз в виде немалого штрафа.

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Штрафы для водителей

За проезд без виньетки (то есть без оплаты) предусматривается взыскание до 800 евро (около 38 544 грн). Эта сумма может быть несколько меньше, если нарушителя остановят сразу после проезда знака. А попытка обмануть систему, указав ложное освобождение от оплаты, может обойтись еще дороже — до 4000 евро(192 880 грн).

Где приобрести виньетку

Виньетка, по сути, является дорожным сбором за пользование автомагистралями и широко распространена в нескольких европейских странах, таких как Австрия, Словакия и Чехия. Для максимального удобства приобретение чешской виньетки доступно онлайн через официальный ресурс edalnice.cz.

Покупка виньетки через этот сайт гарантирует, что автомобиль будет автоматически внесен в электронную базу данных, и это обезопасит водителя от возможных претензий со стороны полиции.

Для тех, кто предпочитает традиционные методы, виньетки можно приобрести в специальных автоматах, расположенных на автозаправочных станциях.

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