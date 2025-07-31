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Головна Авто Новий непримітний дорожній знак загрожує великим штрафом

Новий непримітний дорожній знак загрожує великим штрафом

Ua ru
Дата публікації: 31 липня 2025 06:45
Новий маленький дорожній знак загрожує водіям великими штрафами
Дорожній знак E11b. Фото: wikimedia.org

При плануванні поїздки до Чехії автомобілістам слід бути особливо уважними до одного абсолютно непримітного дорожнього знака — E11b, на якому зображено чорну крапку у шестикутнику. Він може обернутися значними фінансовими втратами для тих, хто не знає його справжнього значення.

Про це повідомила Vitrina.

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Що таке E11b

Попри уніфікованість дорожніх знаків в Євросоюзі, Чехія має свої унікальні винятки, і E11b є одним з них. Зазвичай розміщується безпосередньо під знаком "Початок автомагістралі" (D-9), що робить його ще менш помітним для неуважних водіїв.

Знаки D-9 та E11b
Фото: wikimedia.org

Його основна функція — інформування про початок ділянки платної дороги, для проїзду якою необхідна так звана віньєтка. І саме на незнанні цього факту, ймовірно, й розраховує чеська поліція. Патрульні екіпажі часто чергують поблизу цих знаків, оперативно перевіряючи автомобілі за електронною базою даних. Тих, хто виявляється без віньєтки, чекає неприємний сюрприз у вигляді чималого штрафу.

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Штрафи для водіїв

За проїзд без віньєтки (тобто без оплати) передбачається стягнення до 800 євро (близько 38 544 грн). Ця сума може бути дещо меншою, якщо порушника зупинять одразу після проїзду знака. А спроба обдурити систему, вказавши хибне звільнення від оплати, може обійтися ще дорожче — до 4000 євро (192 880 грн).

Де придбати віньєтку

Віньєтка, по суті, є дорожнім збором за користування автомагістралями та широко поширена в кількох європейських країнах, таких як Австрія, Словаччина та Чехія. Для максимальної зручності придбання чеської віньєтки доступне онлайн через офіційний ресурс edalnice.cz.

Купівля віньєтки через цей сайт гарантує, що автомобіль буде автоматично внесено до електронної бази даних, й це убезпечить водія від можливих претензій з боку поліції.

Для тих, хто віддає перевагу традиційним методам, віньєтки можна придбати в спеціальних автоматах, розташованих на автозаправних станціях.

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Чехія дороги дорожні знаки поліція авто штраф штрафи автомобіль платні дороги
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
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