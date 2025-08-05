Нові штрафи для водіїв в Україні за блокування швидкої та поліції

Автомобілі поліції та швидкої допомоги. Фото: УНІАН

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №11111, що має на меті значно посилити відповідальність водіїв, які не надають перевагу в русі автомобілям екстрених служб. Ця ініціатива спрямована на випадки, коли швидка, поліція або рятувальники, рухаючись з увімкненими сиренами та маячками, змушені гальмувати чи зупинятися через неуважність або недбалість інших водіїв.

Про це повідомив Autogid.

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Нардепи називають причиною розробки законопроєкту постійні порушення учасниками дорожнього руху ПДР в частині надання переваги безперешкодному проїзду машин аварійно-рятувальних служб, бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги, пожежної охорони та поліції, що не дозволяє їм оперативно прибути до місця призначення й вчасно надати допомогу або усунути небезпеку, що ставить під загрозу людські життя.

У пояснювальній записці до законопроєкту нагадують про постанову уряду від 21.11.2012 року №1119, згідно з якою нормативи прибуття бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги на місце становлять у містах 10 хвилин, у населених пунктах поза межами міста — 20 хвилин з моменту надходження звернення до диспетчера. Так само, важливо розвʼязати питання щодо своєчасного прибуття транспортних засобів аварійно-рятувальних служб, а саме машин пожежної охорони, поліції.

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Як збільшать штрафи

Наразі штраф за таке порушення становить 680 грн, однак законотворці пропонують збільшити його до 1700–2500 грн. Крім значного зростання грошового покарання, водії, які ігнорують спецтранспорт, можуть втратити право керування на термін від 6 до 12 місяців.

Якщо ж дії водія створюють реальну загрозу життю людей або суттєво перешкоджають роботі екстрених служб, покарання може бути ще більш суворим — позбавлення водійських прав на термін від 5 до 10 років.

Законопроєкт внесений до порядку денного чинної сесії парламенту. Його ухвалення дозволить не лише посилити дисципліну на дорогах, а й забезпечити безперешкодний рух спецтранспорту.

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