Актуальні штрафи за проїзд на червоне світло в Україні у 2025 році

Ігнорування заборонного сигналу світлофора є потенційною загрозою для життя та здоров'я усіх учасників дорожнього руху, а не просто формальним порушенням правил. Залежно від обставин, це може призвести до великих фінансових втрат та навіть до позбавлення права керування на серйозні терміни.

У 2025 році в Україні відповідальність за такі дії залишається суворою.

Які покарання передбачені

Базовий штраф за проїзд на заборонний сигнал світлофора або жест регулювальника у 2025 році становить 510 грн. Це стосується стандартних ситуацій на перехрестях.

Якщо таке порушення призвело до створення аварійної ситуації, відповідальність значно зростає. Аварійною ситуацією вважається примушення інших учасників руху різко змінювати швидкість, напрямок руху або вживати інших заходів для уникнення зіткнення чи наїзду. За таке порушення передбачено штраф у розмірі 1445 грн або позбавлення права керування транспортними засобами на термін від 6 до 12 місяців.

Порушення на переїзді

За проїзд на заборонний сигнал світлофора на залізничному переїзді, а також виїзд на переїзд у разі, коли рух заборонено (опускається шлагбаум), передбачено базовий штраф 850 грн. Також суд може також позбавити водія права керування транспортними засобами на термін від шести місяців до одного року. У певних випадках може бути застосований адміністративний арешт на термін від семи до десяти діб. Усі ці заходи можуть супроводжуватися (або ні) вилученням транспортного засобу.

Особливо сувора відповідальність чекає на водіїв, які вчинили це порушення під час перевезення пасажирів або небезпечних вантажів, коли ризик для життя та здоров'я людей, а також екологічної безпеки, зростає в рази.

За таке порушення передбачено позбавлення права керування транспортними засобами від одного до трьох років. Крім того, порушник може бути підданий адміністративному арешту на термін від десяти до п’ятнадцяти діб. Ці заходи, як і в попередньому випадку, можуть бути застосовані як з вилученням транспортного засобу, так і без нього.

