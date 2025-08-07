Новий синій сигнал світлофора: навіщо потрібне додаткове світло

Синій сигнал. Фото: depor.com

Коли сигнал світлофора змінюється на червоний, вмикається додаткове синє світло. Це не декоративний вогник — він має чітку мету допомоги поліцейським ловити та штрафувати водіїв, які проїжджають на заборонний сигнал.

Про це написав Jalopnik.

Реклама

Читайте також:

Дивні вогні

Водії у деяких районах Флориди почали помічати дивні маленькі сині вогники, встановлені поруч зі світлофорами. Це так звані підтверджувальні вогні, які допомагають поліцейським бачити, на який сигнал світлофора рухаються автомобілі, незалежно від кута огляду. Наприклад, якщо офіцер стоїть в одному місці, а машина проїжджає перехрестя в іншому напрямку, він все одно бачитиме, чи був сигнал червоним.

Встановлення цих ліхтарів має кілька переваг. По-перше, для контролю за перехрестям потрібен лише один поліцейський. По-друге, це безпечніше для офіцерів, позаяк вони можуть спостерігати за перехрестям з безпечної відстані. Крім того, очікується, що завдяки штрафам за проїзд на червоне світло, кількість таких порушень зменшиться в майбутньому.

Також читайте:

Які штрафи за проїзд на червоний сигнал світлофора у 2025 році

Як зупинитися на червоний, щоб не пошкодити авто

Як працює синє світло

Флорида не єдиний штат, де вже використовують такі вогні. Їх також встановили в містах Колорадо, Південної Дакоти та Канзасу. Дослідження безпеки, проведене Департаментом транспорту Міннесоти, показало, що після появи цих вогнів кількість аварій, спричинених проїздом на червоне світло, зменшилася на 33%. Інше дослідження Федерального управління автомобільних доріг також підтверджує значне зниження аварійності.

Це важливі результати, адже проїзд на червоне світло залишається значною причиною смертей на дорогах США. За даними Страхового інституту безпеки дорожнього руху (IIHS), у 2023 році в таких аваріях загинуло 1086 людей, а 136 000 отримали травми. Половина з цих смертей припала на пішоходів, велосипедистів та пасажирів.

Також читайте:

Коли водіїв не штрафують за проїзд на червоний сигнал

Чому в Україні скасували зелений сигнал світлофора