Какой двигатель в Toyota 4Runner самый лучший

2001 Toyota 4Runner Фото: carsandbids.com

На протяжении шести поколений компактный внедорожник Toyota 4Runner имел большое разнообразие моторов: от рядных 4-цилиндровых с турбонаддувом до V6, и даже V8. Но, по словам водителей, один силовой агрегат просто превосходит все остальные — 3,4-литровый двигатель 5VZ-FE V6, который используется в 4Runner третьего поколения (1995-2002).

Об этом написал Slash Gear.

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Что говорят водители

Многие пользователи Reddit упоминают 3,4-литровый 5VZ-FE V6. Один из них отметил: "У меня было шесть автомобилей с этим двигателем, пробег которых превышал 320 000 км, мой максимальный рекорд — 692 000 км. Я доверяю таким вещам".

Еще один автолюбитель также проголосовал за 3,4-литровый V6, отчасти потому, что его достаточно легко отремонтировать любому: "С этой штукой так просто работать. Я менял на них ремни ГРМ, прокладки головки блока цилиндров. Если вы хотите научиться ремонтировать двигатели, этот лучше всего подходит для изучения".

Некоторые водители вообще называют 5VZ-FE V6 "лучшим двигателем Toyota всех времен". Пользователь написал: "Я могу лично засвидетельствовать надежность 5VZ. У меня вечная любовь к внедорожникам Toyota 1990-х годов из-за этого двигателя".

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Насколько надежен двигатель

Двигатель 5VZ начал свое существование в 1995 году, генерируя 183 л.с. и 294 Нм крутящего момента. Несмотря на то, что он не был самым мощным, большой крутящий момент на низких оборотах, означал, что 5VZ-FE хорошо подходил для бездорожья. Поэтому Toyota использовала его во многих внедорожниках и пикапах, в частности Tacoma, Tundra, Land Cruiser и Hilux.

Подавляющее большинство водителей отметили, что этот мотор легко проходит 320 000-480 000 км без необходимости серьезного ремонта. А фактически, немалое количество автолюбителей превысили на нем 640 000 км.

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