Який двигун в Toyota 4Runner найкращий

2001 Toyota 4Runner Фото: carsandbids.com

Протягом шести поколінь компактний позашляховик Toyota 4Runner мав велике різноманіття моторів: від рядних 4-циліндрових з турбонаддувом до V6, й навіть V8. Але, за словами водіїв, один силовий агрегат просто перевершує всі інші — 3,4-літровий двигун 5VZ-FE V6, який використовується в 4Runner третього покоління (1995-2002).

Про це написав Slash Gear.

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Що кажуть водії

Багато користувачів Reddit згадують 3,4-літровий 5VZ-FE V6. Один з них зазначив: "У мене було шість автомобілів з цим двигуном, пробіг яких перевищував 320 000 км, мій максимальний рекорд — 692 000 км. Я довіряю таким речам".

Ще один автолюбитель також проголосував за 3,4-літровий V6, частково тому, що його достатньо легко відремонтувати будь-кому: "З цією штукою так просто працювати. Я міняв на них ремені ГРМ, прокладки головки блоку циліндрів. Якщо ви хочете навчитися ремонтувати двигуни, цей найкраще пасує для вивчення".

Деякі водії взагалі називають 5VZ-FE V6 "найкращим двигуном Toyota всіх часів". Користувач написав: "Я можу особисто засвідчити надійність 5VZ. Я маю вічну любов до позашляховиків Toyota 1990-х років через цей двигун".

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Наскільки надійний двигун

Двигун 5VZ розпочав своє існування у 1995 році, генеруючи 183 к.с. та 294 Нм крутного моменту. Попри те, що він не був найпотужнішим, великий крутний момент на низьких обертах, означав, що 5VZ-FE добре підходив для бездоріжжя. Тому Toyota використовувала його в багатьох позашляховиках та пікапах, зокрема Tacoma, Tundra, Land Cruiser та Hilux.

Переважна більшість водіїв зазначили, що цей мотор легко проходить 320 000-480 000 км без необхідності серйозного ремонту. А фактично, чимала кількість автолюбителів перевищила на ньому 640 000 км.

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