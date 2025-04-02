Поширені несправності вживаного Toyota Land Cruiser 200

Toyota Land Cruiser 200. Фото: toyota.com.ua

Культова серія Toyota Land Cruiser J20 (або 200) випускалася протягом 2007-2021 років. На момент запуску це був найбільший та найпотужніший Land Cruiser, який будь-коли створювався, але, як й будь-яке авто, він може мати недоліки та поломки.

Про це написав Autokult.

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Двигун

Найпопулярніший в моделях дизельний 4,5-літровий двигун V8 має два турбокомпресори, систему впорскування Common Rail й, починаючи з 2012 року, фільтр DPF, що робить його сумісним зі стандартом Euro 5. Блок чавунний, а привід ГРМ ланцюговий. Це міцний та вічний агрегат, але, на жаль, одноразовий — після серйозного пошкодження його практично неможливо відремонтувати.

Корозія рами

На жаль, корозія рами Land Cruiser 200 прогресує дуже швидко. Якщо автомобіль був оброблений антикорозійними засобами напередодні або відразу після покупки, зазвичай на ньому можна спокійно їздити до 10 років. Після цього часу необхідно провести ретельний огляд та оновити захист.

Вода у салоні

Вода потрапляє через забиті стоки. Вона не лише викликає намокання елементів оббивки, вогкість в салоні та корозію, але й впливає на досить складну електроніку, яка починає давати збої.

Система приводу

Характеризується значною довговічністю. Винятком є 5-ступеневий автомат раннього виробництва, який не такий міцний, як новіший 6-ступеневий. У будь-якому випадку, не варто зловживати буксируванням важких причепів.

Підвіска

Її довговічність не залишає сумнівів у якості автомобіля, хоча обслуговування коштує недешево — механіки повинні періодично боротися з корозією.

Гальмівна система

Оцінюється гірше, ніж підвіска. Вона не лише не сильно ефективна, але й не дуже довговічна. Навіть з оригінальними запчастинами іноді буває, що при тривалій їзді по горах або при екстреному гальмуванні на великій швидкості диски вигинаються. При обслуговуванні механіки повинні боротися з корозією.

У 2015 році гальмівна система була модернізована та вдосконалена, що призвело до підвищення ефективності. При цьому нову систему легко встановити в старший автомобіль.

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