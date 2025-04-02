Распространенные неисправности подержанного Toyota Land Cruiser 200

Toyota Land Cruiser 200. Фото: toyota.com.ua

Культовая серия Toyota Land Cruiser J20 (или 200) выпускалась в течение 2007-2021 годов. На момент запуска это был самый большой и мощный Land Cruiser, который когда-либо создавался, но, как и любое авто, он может иметь недостатки и поломки.

Об этом написал Autokult.

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Двигатель

Самый популярный в моделях дизельный 4,5-литровый двигатель V8 имеет два турбокомпрессора, систему впрыска Common Rail и, начиная с 2012 года, фильтр DPF, что делает его совместимым со стандартом Euro 5. Блок чугунный, а привод ГРМ цепной. Это прочный и вечный агрегат, но, к сожалению, одноразовый — после серьезного повреждения его практически невозможно отремонтировать.

Коррозия рамы

К сожалению, коррозия рамы Land Cruiser 200 прогрессирует очень быстро. Если автомобиль был обработан антикоррозийными средствами накануне или сразу после покупки, обычно на нем можно спокойно ездить до 10 лет. После этого времени необходимо провести тщательный осмотр и обновить защиту.

Вода в салоне

Вода попадает через забитые стоки. Она не только вызывает намокание элементов обивки, сырость в салоне и коррозию, но и влияет на достаточно сложную электронику, которая начинает давать сбои.

Система привода

Характеризуется значительной долговечностью. Исключением является 5-ступенчатый автомат раннего производства, который не такой прочный, как более новый 6-ступенчатый. В любом случае, не стоит злоупотреблять буксировкой тяжелых прицепов.

Подвеска

Ее долговечность не оставляет сомнений в качестве автомобиля, хотя обслуживание стоит недешево — механики должны периодически бороться с коррозией.

Тормозная система

Оценивается хуже, чем подвеска. Она не только не сильно эффективна, но и не очень долговечна. Даже с оригинальными запчастями иногда бывает, что при длительной езде по горам или при экстренном торможении на большой скорости диски выгибаются. При обслуживании механики должны бороться с коррозией.

В 2015 году тормозная система была модернизирована и усовершенствована, что привело к повышению эффективности. При этом новую систему легко установить в более старый автомобиль.

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