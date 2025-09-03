Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Названы три неубиваемых дизельных кроссовера с пробегом

Названы три неубиваемых дизельных кроссовера с пробегом

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 17:30
Три неубиваемых дизельных кроссовера с пробегом для украинских дорог
Toyota Land Cruiser Prado Фото: carmagazine.co.uk

На вторичном рынке покупатели ищут автомобили, которые прослужат годами без лишних проблем. Эти самые надежные дизельные кроссоверы, несмотря на свой возраст и пробег, имеют высокий ресурс и могут стать выгодной покупкой при условии надлежащего ухода.

Об этом написал SUV News.

Реклама
Читайте также:

Toyota Land Cruiser Prado 3.0 D-4D

Toyota Land Cruiser Prado 3.0 D-4D
Фото: performamotors.com

Модель с дизельным турбодвигателем 3.0 D-4D, который не боится украинского топлива, получила хорошую репутацию благодаря своей простоте и выносливости. Ресурс этого двигателя превышает 500 000 км, а коробка передач надежно работает даже при высоких нагрузках.

Авто одинаково хорошо чувствует себя как в городских условиях, так и на суровом бездорожье, а его подвеска разработана для того, чтобы выдерживать даже самые плохие дороги. Главное — убедиться, что предыдущий владелец не пренебрегал регулярным техническим обслуживанием.

Также читайте:

Какой кроссовер превосходит Toyota RAV4 в надежности

Почему механик не советует покупать кроссоверы с пробегом

Пять подержанных кроссоверов, которые в 2025 году не хуже новых

Mitsubishi Pajero Sport 2.4 DI-D

Mitsubishi Pajero Sport
Фото: wikimedia.org

Дизельный двигатель 2.4 DI-D является идеальным сочетанием мощности и экономичности, а его ресурс достигает 480 000 км. Благодаря системе полного привода Super Select 4WD-II, автомобиль уверенно преодолевает сложные участки дороги и бездорожья. Простая конструкция двигателя облегчает его обслуживание и ремонт.

Автомобиль рассчитан на активную эксплуатацию в сложных условиях, поэтому является отличным вариантом для работы, путешествий или поездок за город.

BMW X5 (E70) 3.0d

BMW X5 (E70) 3.0d
Фото: wikimedia.org

Рядный 6-цилиндровый двигатель кроссовера заслуженно получил репутацию неубиваемого, если за ним правильно ухаживать. Его ресурс составляет около 500 000 км. Машина получила надежную коробку передач и электронику, которая редко выходит из строя.

Автомобиль сочетает в себе динамику, комфорт и надежность, но перед покупкой BMW X5 (E70) с пробегом важно проверить его сервисную историю. Если автомобиль получал регулярное обслуживание, он прослужит долго.

авто BMW Mitsubishi автомобиль Toyota подержанные авто
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации