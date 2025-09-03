Три неубиваемых дизельных кроссовера с пробегом для украинских дорог

Toyota Land Cruiser Prado Фото: carmagazine.co.uk

На вторичном рынке покупатели ищут автомобили, которые прослужат годами без лишних проблем. Эти самые надежные дизельные кроссоверы, несмотря на свой возраст и пробег, имеют высокий ресурс и могут стать выгодной покупкой при условии надлежащего ухода.

Об этом написал SUV News.

Реклама

Читайте также:

Toyota Land Cruiser Prado 3.0 D-4D

Фото: performamotors.com

Модель с дизельным турбодвигателем 3.0 D-4D, который не боится украинского топлива, получила хорошую репутацию благодаря своей простоте и выносливости. Ресурс этого двигателя превышает 500 000 км, а коробка передач надежно работает даже при высоких нагрузках.

Авто одинаково хорошо чувствует себя как в городских условиях, так и на суровом бездорожье, а его подвеска разработана для того, чтобы выдерживать даже самые плохие дороги. Главное — убедиться, что предыдущий владелец не пренебрегал регулярным техническим обслуживанием.

Также читайте:

Какой кроссовер превосходит Toyota RAV4 в надежности

Почему механик не советует покупать кроссоверы с пробегом

Пять подержанных кроссоверов, которые в 2025 году не хуже новых

Mitsubishi Pajero Sport 2.4 DI-D

Фото: wikimedia.org

Дизельный двигатель 2.4 DI-D является идеальным сочетанием мощности и экономичности, а его ресурс достигает 480 000 км. Благодаря системе полного привода Super Select 4WD-II, автомобиль уверенно преодолевает сложные участки дороги и бездорожья. Простая конструкция двигателя облегчает его обслуживание и ремонт.

Автомобиль рассчитан на активную эксплуатацию в сложных условиях, поэтому является отличным вариантом для работы, путешествий или поездок за город.

BMW X5 (E70) 3.0d

Фото: wikimedia.org

Рядный 6-цилиндровый двигатель кроссовера заслуженно получил репутацию неубиваемого, если за ним правильно ухаживать. Его ресурс составляет около 500 000 км. Машина получила надежную коробку передач и электронику, которая редко выходит из строя.

Автомобиль сочетает в себе динамику, комфорт и надежность, но перед покупкой BMW X5 (E70) с пробегом важно проверить его сервисную историю. Если автомобиль получал регулярное обслуживание, он прослужит долго.