Три невбивані дизельні кросовери з пробігом для українських доріг

Toyota Land Cruiser Prado Фото: carmagazine.co.uk

На вторинному ринку покупці шукають автомобілі, які прослужать роками без зайвих проблем. Ці найнадійніші дизельні кросовери, попри свій вік та пробіг, мають високий ресурс й можуть стати вигідною покупкою за умови належного догляду.

Про це написав SUV News.

Реклама

Читайте також:

Toyota Land Cruiser Prado 3.0 D-4D

Фото: performamotors.com

Модель з дизельним турбодвигуном 3.0 D-4D, який не боїться українського пального, здобула гарну репутацію завдяки своїй простоті та витривалості. Ресурс цього двигуна перевищує 500 000 км, а коробка передач надійно працює навіть при високих навантаженнях.

Авто однаково добре почувається як у міських умовах, так і на суворому бездоріжжі, а його підвіска розроблена для того, щоб витримувати навіть найгірші дороги. Головне — переконатися, що попередній власник не нехтував регулярним технічним обслуговуванням.

Також читайте:

Який кросовер перевершує Toyota RAV4 у надійності

Чому механік не радить купувати кросовери з пробігом

Пʼять вживаних кросоверів, які у 2025 році не гірші за нові

Mitsubishi Pajero Sport 2.4 DI-D

Фото: wikimedia.org

Дизельний двигун 2.4 DI-D є ідеальним поєднанням потужності та економічності, а його ресурс досягає 480 000 км. Завдяки системі повного приводу Super Select 4WD-II, автомобіль впевнено долає складні ділянки дороги та бездоріжжя. Проста конструкція двигуна полегшує його обслуговування та ремонт.

Автомобіль розрахований на активну експлуатацію в складних умовах, тому є чудовим варіантом для роботи, подорожей або поїздок за місто.

BMW X5 (E70) 3.0d

Фото: wikimedia.org

Рядний 6-циліндровий двигун кросовера заслужено отримав репутацію невбиваного, якщо за ним правильно доглядати. Його ресурс становить близько 500 000 км. Машина отримала надійну коробку передач та електроніку, що рідко виходить з ладу.

Автомобіль поєднує в собі динаміку, комфорт та надійність, але перед купівлею BMW X5 (E70) з пробігом важливо перевірити його сервісну історію. Якщо автомобіль отримував регулярне обслуговування, він прослужить довго.