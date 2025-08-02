Десять самых дешевых кроссоверов 2025 года

Названы самые дешевые кроссоверы 2025 года
Термин SUV сегодня имеет вольное определение, и большинство самых дешевых компактных кроссоверов — просто приподнятые небольшие автомобили с увеличенным внутренним пространством, улучшенным дорожным просветом и, часто, системой полного привода, если машина это позволяет.
Об этом написал Motor1.
Бюджетные модели
Более практичный автомобиль не всегда значительно дороже. Компактные кроссоверы, которые попали в этот список, доказывают, что, кроме практичности, они не идут на компромисс по качеству в своих соревнованиях за дешевизну.
ТОП-10 самых дешевых кроссоверов 2025 года
- Hyundai Venue: 21 695 долларов;
- Kia Soul: 21 885 долларов;
- Chevrolet Trax: 21 895 долларов;
- Nissan Kicks Play: 22 910 долларов;
- Nissan Kicks: 23 220 долларов;
- Chevrolet Trailblazer: 24 495 долларов;
- Buick Envista: 25 195 долларов;
- Mitsubishi Outlander Sport: 25 340 долларов;
- Toyota Corolla Cross: 25 585 долларов;
- Hyundai Kona: 26 045 долларов.
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Hyundai Venue
Самый дешевый кроссовер в этом списке не разочаровывает, когда речь идет о характеристиках. Venue SE предлагает 1,6-литровый 4-цилиндровый двигатель мощностью 121 л.с. Авто расходует 7,5 литров топлива на 100 км пробега в смешанном цикле.
Также Venue получил легкосплавные диски, 8-дюймовый сенсорный дисплей с беспроводным подключением к смартфону и достаточно функций безопасности. Наконец этот небольшой автомобиль предлагает достаточно места в салоне, чтобы избежать ощущения тесноты.
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