Десять самых дешевых кроссоверов 2025 года

2025 Hyundai Venue Фото: caranddriver.com

Термин SUV сегодня имеет вольное определение, и большинство самых дешевых компактных кроссоверов — просто приподнятые небольшие автомобили с увеличенным внутренним пространством, улучшенным дорожным просветом и, часто, системой полного привода, если машина это позволяет.

Об этом написал Motor1.

Реклама

Читайте также:

Бюджетные модели

Более практичный автомобиль не всегда значительно дороже. Компактные кроссоверы, которые попали в этот список, доказывают, что, кроме практичности, они не идут на компромисс по качеству в своих соревнованиях за дешевизну.

ТОП-10 самых дешевых кроссоверов 2025 года

Hyundai Venue: 21 695 долларов; Kia Soul: 21 885 долларов; Chevrolet Trax: 21 895 долларов; Nissan Kicks Play: 22 910 долларов; Nissan Kicks: 23 220 долларов; Chevrolet Trailblazer: 24 495 долларов; Buick Envista: 25 195 долларов; Mitsubishi Outlander Sport: 25 340 долларов; Toyota Corolla Cross: 25 585 долларов; Hyundai Kona: 26 045 долларов.

Также читайте:

Какая разница между ценами на топливо в Украине и Европе

Покупатели заставили Mercedes продолжить выпуск популярной модели

Hyundai Venue

Самый дешевый кроссовер в этом списке не разочаровывает, когда речь идет о характеристиках. Venue SE предлагает 1,6-литровый 4-цилиндровый двигатель мощностью 121 л.с. Авто расходует 7,5 литров топлива на 100 км пробега в смешанном цикле.

Также Venue получил легкосплавные диски, 8-дюймовый сенсорный дисплей с беспроводным подключением к смартфону и достаточно функций безопасности. Наконец этот небольшой автомобиль предлагает достаточно места в салоне, чтобы избежать ощущения тесноты.

Также читайте:

Названы самые надежные подержанные кроссоверы по доступной цене

Почему стоимость зарядки электрокара превысила цену бензина