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Названы самые дешевые кроссоверы 2025 года

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2025 09:35
Десять самых дешевых кроссоверов 2025 года
2025 Hyundai Venue Фото: caranddriver.com

Термин SUV сегодня имеет вольное определение, и большинство самых дешевых компактных кроссоверов — просто приподнятые небольшие автомобили с увеличенным внутренним пространством, улучшенным дорожным просветом и, часто, системой полного привода, если машина это позволяет.

Об этом написал Motor1.

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Более практичный автомобиль не всегда значительно дороже. Компактные кроссоверы, которые попали в этот список, доказывают, что, кроме практичности, они не идут на компромисс по качеству в своих соревнованиях за дешевизну.

ТОП-10 самых дешевых кроссоверов 2025 года

  1. Hyundai Venue: 21 695 долларов;
  2. Kia Soul: 21 885 долларов;
  3. Chevrolet Trax: 21 895 долларов;
  4. Nissan Kicks Play: 22 910 долларов;
  5. Nissan Kicks: 23 220 долларов;
  6. Chevrolet Trailblazer: 24 495 долларов;
  7. Buick Envista: 25 195 долларов;
  8. Mitsubishi Outlander Sport: 25 340 долларов;
  9. Toyota Corolla Cross: 25 585 долларов;
  10. Hyundai Kona: 26 045 долларов.

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Hyundai Venue

Самый дешевый кроссовер в этом списке не разочаровывает, когда речь идет о характеристиках. Venue SE предлагает 1,6-литровый 4-цилиндровый двигатель мощностью 121 л.с. Авто расходует 7,5 литров топлива на 100 км пробега в смешанном цикле.

Также Venue получил легкосплавные диски, 8-дюймовый сенсорный дисплей с беспроводным подключением к смартфону и достаточно функций безопасности. Наконец этот небольшой автомобиль предлагает достаточно места в салоне, чтобы избежать ощущения тесноты.

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Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
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