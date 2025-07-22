Цены на топливо в Украине и Европе: какая разница

АЗС в Европе. Фото: freepik.com

Готовясь к путешествию на автомобиле по Европе, лучше заполнить полный бак на западной границе в Украине. Где заправляться во время поездки за границу, чтобы максимально сэкономить, какие существуют ценовые различия между странами, и почему место и время заправки также имеют значение.

Об этом написал Auto Swiat.

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Самое дешевое топливо

Сегодня сравнительно самое дешевое топливо в четырех странах Европы: Болгарии, Польше, Румынии и Литве. Самыми дорогими странами являются Нидерланды и Дания. Среди популярных туристических направлений цены кусаются в Германии, Франции и Италии.

Средние цены за литр бензина

Болгария: 1.23 евро Литва: 1.39 евро Польша: 1.39 евро Румыния: 1.39 евро Чехия: 1.40 евро Швеция: 1.40 евро Люксембург: 1.45 евро Словения: 1.46 евро Венгрия: 1.46 евро Испания: 1.49 евро Словакия: 1.49 евро Хорватия: 1.50 евро Австрия: 1.53 евро Бельгия: 1.55 евро Латвия: 1.57 евро Финляндия: 1.69 евро Франция: 1.70 евро Германия: 1.72 евро Италия: 1.72 евро Греция: 1.74 евро Нидерланды: 1.89 евро Дания: 1.92 евро

Средние цены за литр дизтоплива

Болгария: 1.23 евро Чехия: 1.37 евро Польша: 1.41 евро Испания: 1.42 евро Румыния: 1.46 евро Словакия: 1.46 евро Люксембург: 1.47 евро Литва: 1.49 евро Словения: 1.49 евро Швеция: 1.50 евро Хорватия: 1.51 евро Венгрия: 1.51 евро Греция: 1.55 евро Латвия: 1.55 евро Австрия: 1.56 евро Германия: 1.61 евро Франция: 1.63 евро Финляндия: 1.64 евро Италия: 1.66 евро Бельгия: 1.67 евро Нидерланды: 1.68 евро Дания: 1.77 евро

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Как переплачивают за топливо

Во время путешествий водители обычно платят за топливо значительно больше, чем показывают расчеты средней цены для определенной страны.

Эксперты немецкого автомобильного клуба ADAC выяснили, что на АЗС возле автострады литр бензина стоит в среднем на 37 евроцентов дороже, чем на станциях, расположенных вне трассы. А в случае с дизтопливом разница в ценах между АЗС, в зависимости от их расположения, составила 48 евроцентов.

В некоторых странах цены на топливо особенно высокие ночью на круглосуточных заправках. Это является формой доплаты за ночное обслуживание.

В Италии многие иностранцы платят на 40 евроцентов дороже за топливо на колонке с пометкой "servito". Разница заключается в том, что на такой колонке авто заправляет работник АЗС.

Цены на топливо в Украине

По данным Минфин, топливо в Украине по состоянию на 21 июля 2025 года стоило:

бензин А-95 (премиум) — 63,61 грн/л (1,45 евро);

бензин А-95 — 58,98 грн/л (1,35 евро);

бензин А-92 — 58,17 грн/л (1,33 евро);

дизтопливо — 55,99 грн/л (1,28 евро).

Таким образом, украинские цены выше, чем в Болгарии, но ниже чем в большинстве стран Европы.

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