Что экономичнее: механическая или автоматическая коробка передач

Переключение передач. Фото: freepik.com

Вопрос экономичности механической и автоматической коробок передач достаточно дискуссионный и меняется с развитием технологий. В 2025 году многие современные автоматические трансмиссии могут быть столь или даже более экономичными, чем механические, благодаря передовым технологиям управления и оптимизации.

Об этом написал Avtopilot.

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Традиционно считалось, что механическая коробка передач экономнее, и для этого были свои причины. В МКПП двигатель и коробка передач имеют прямое механическое соединение, что минимизирует потери мощности на трение и преобразование энергии. Плюс меньшее количество сложных механизмов и электроники влияет на вес автомобиля и, как следствие — на его энергоэффективность.

При этом опытный водитель может максимально эффективно использовать передачи, поддерживая оптимальные обороты двигателя и минимизируя расход топлива.

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Экономный автомат

Современные автоматические коробки передач, особенно новейшие типы, такие как роботизированные и вариаторы (CVT), значительно повысили свою эффективность и часто могут быть даже экономнее механики.

Они оснащены сложным программным обеспечением, которое постоянно анализирует условия движения и стиль вождения, выбирая оптимальную передачу. Это позволяет поддерживать двигатель в наиболее эффективном диапазоне оборотов, что часто недоступно для человека.

Автоматические коробки переключают передачи очень быстро и плавно, минимизируя потери момента. К тому же они имеют большее количество передач (до 8-10 и более), что позволяет двигателю работать на более низких и экономичных оборотах на высоких скоростях.

CVT вообще не имеют фиксированных передач и обеспечивают непрерывное изменение передаточного отношения. Роботизированные коробки, особенно с двумя сцеплениями, также демонстрируют отличные показатели экономичности, превосходя механику на 10-15%.

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