Що економніше: механічна чи автоматична коробка передач

Перемикання передач. Фото: freepik.com

Питання економічності механічної та автоматичної коробок передач досить дискусійне та змінюється з розвитком технологій. У 2025 році багато сучасних автоматичних трансмісій можуть бути настільки ж або навіть більш економічними, ніж механічні, завдяки передовим технологіям управління та оптимізації.

Про це написав Avtopilot.

Реклама

Читайте також:

Економна механіка

Традиційно вважалося, що механічна коробка передач економніша, й для цього були свої причини. У МКПП двигун та коробка передач мають пряме механічне з'єднання, що мінімізує втрати потужності на тертя та перетворення енергії. Плюс менша кількість складних механізмів та електроніки впливає на вагу автомобіля і, як наслідок — на його енергоефективність.

При цьому досвідчений водій може максимально ефективно використовувати передачі, підтримуючи оптимальні оберти двигуна й мінімізуючи витрату палива.

Також читайте:

Як швидко зламати автоматичну коробку передач в машині

Навіщо загадковий режим "B" в коробці передач авто

Економний автомат

Сучасні автоматичні коробки передач, особливо новітні типи, такі як роботизовані та варіатори (CVT), значно підвищили свою ефективність й часто можуть бути навіть економнішими за механіку.

Вони оснащені складним програмним забезпеченням, яке постійно аналізує умови руху та стиль водіння, вибираючи оптимальну передачу. Це дозволяє підтримувати двигун в найефективнішому діапазоні обертів, що часто недоступно для людини.

Автоматичні коробки перемикають передачі дуже швидко й плавно, мінімізуючи втрати моменту. До того ж вони мають більшу кількість передач (до 8-10 та більше), що дозволяє двигуну працювати на нижчих та економічних обертах на високих швидкостях.

CVT взагалі не мають фіксованих передач й забезпечують безперервне змінення передавального відношення. Роботизовані коробки, особливо з двома зчепленнями, також демонструють відмінні показники економічності, перевершуючи механіку на 10-15%.

Також читайте:

Коли механічна коробка передач авто краща за автоматичну

Найпроблемніша коробка передач автомобілів Hyundai та Kia